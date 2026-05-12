Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Antoine Sibierski est le grand architecte du titre de l'ESTAC Troyes en Ligue 2 française. Preuve en est, trois des joueurs qu'il a recrutés pour une très faible indemnité figurent dans le onze type de la saison et ont vu leur valeur marchande exploser.

La nomination d’Antoine Sibierski à la tête de la direction sportive du Sporting d’Anderlecht en a étonné quelques-uns. Le passif du Français de 51 ans, grand artisan de la montée de Troyes en Ligue 1, plaide néanmoins en sa faveur.

Champion avec l’ESTAC, d’où il est parti en raison de divergences d’opinions avec sa direction, l’ancien joueur de Lens, Manchester City ou encore Newcastle, qui était déjà sur le banc des Mauves lors du déplacement à La Gantoise, aurait pu recevoir un autre titre en cette fin de saison : celui de meilleur directeur sportif de Ligue 2.

Un titre qui n’existe pas officiellement, mais qu’aurait mérité Antoine Sibierski. En effet, trois de ses recrues, arrivées au Stade de l’Aube à moindre coût, figurent dans le onze type de la saison en deuxième division française.

Trois superbes coups d’Antoine Sibierski dans le onze type de la Ligue 2

Le premier est un milieu de terrain : Martin Adeline. Recruté contre 600.000 € alors qu’il était évalué à 1 M€ sur le site de référence Transfermarkt, le joueur de 22 ans, auteur de dix buts et onze passes décisives et dont la valeur est aujourd’hui estimée à 5 M€, est accompagné d’un coéquipier, Antoine Mille, recruté par Antoine Sibierski contre 500.000 €, soit 200.000 € en dessous de sa valeur. Le joueur de 28 ans est aujourd’hui évalué à 2 M€.

Troisième recrue d’Antoine Sibierski présente dans le onze type de la Ligue 2 : Tawfik Bentayeb, prêté avec option d’achat par l’Union Touarga (Maroc), dont la valeur est passée de 600.000 € à 5 M€ en quelques mois. Sibierski a le don pour recruter des joueurs en dessous de leur valeur réelle et faire exploser leur plus-value. Un quatrième Troyen, non recruté par Sibierski (l’expérimenté Adrien Monfray), figure aussi dans le onze type de la Ligue 2, tandis que l’entraîneur de l’année n’est autre que Stéphane Dumont, également arrivé durant l’ère Sibierski.



