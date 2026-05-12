L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

Dimanche, Massiré Sylla a honoré sa première titularisation sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Une première qui en appelle d'autres.

Entré pour la première fois au jeu contre le Club de Bruges il y a trois semaines, Massiré Sylla avait aidé l'Union à conserver son but d'avance jusqu'au bout. Lors du déplacement à Saint-Trond, son entrée a en revanche fait pencher la balance côté trudonnaire, avec ce penalty fatidique dans le temps additionnel.

Avec les suspensions de Kevin Mac Allister et Christian Burgess, le Sénégalais de 21 ans savait toutefois qu'il aurait l'occasion de se racheter dès le prochain match face à Malines. De fait, il a débuté pour la première fois, formant un trio défensif inédit avec Fedde Leysen et Ross Sykes.

Il a laissé entrevoir un style assez proactif, avec beaucoup d'anticipations au-delà de la ligne médiane. Ses premières n'étaient toutefois pas toujours bien senties, laissant les attaquants malinois plonger dans l'espace laissé. Mais au fil de la rencontre, Sylla s'est fait de plus en plus juste, sa robustesse dans les duels a fait du bien à l'équipe.

Massiré Sylla a laissé sa carte de visite

Anouar Ait El Hadj explique à notre micro avoir été impressionné : "Les trois joueurs qui ont débuté pour pallier les suspensions ont plus que fait leur boulot. Notamment Massiré. On savait depuis cette semaine qu'il débuterait, on l'a soutenu après son erreur à Saint-Trond. Ce n'était pas simple de monter dans un contexte pareil".

"Il a parfaitement rebondi, il nous a beaucoup aidés contre Malines. C'est un joueur qui fera une grande carrière et qui nous sera très utile la saison prochaine. Il a également du caractère : après la rencontre, il a pris la parole dans le vestiaire pour nous remercier", poursuit Ait El Hadj. Son transfert cet hiver a beau avoir fait moins de bruit que celui d'un Besfort Zeneli ou d'un Mateo Biondic, il pourrait également s'agir d'un coup dans le mille.





La direction a joué la carte de l'anticipation

Arrivé pour 800 000 euros, Massiré Sylla est arrivé en Europe il y a deux ans. C'est le FC Pau qui avait été le chercher au pays pour l'incorporer à son équipe réserve, en National 3. Le garçon a ensuite rejoint le grand nord, signant à Lyn, en deuxième division norvégienne. Après quelques semaines d'acclimatation, il s'y est immédiatement imposé comme titulaire, et les résultats de l'équipe s'en sont grandement améliorés. Il a d'ailleurs été élu meilleur jeune joueur du championnat.

Très sensible aux jeunes talents internationaux à fort potentiel, l'Union Saint-Gilloise s'est manifestée cet hiver et l'a recruté. Pour la première fois dans la sélection à l'occasion de la victoire contre l'Antwerp fatale à Promise David, Sylla a enchaîné sept matchs sur le banc. Il prend désormais de plus en plus de place et s'impose de plus en plus comme un nom à suivre pour la saison prochaine, surtout si l'un des tauliers de l'arrière-garde venait à quitter le Parc Duden.