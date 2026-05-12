Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Le rêve d'enfant de Francis Amuzu était à portée : l'ancien d'Anderlecht avait été appelé par Carlos Queiroz pour préparer la Coupe du Monde. Mais son club refuse de le laisser rejoindre la sélection.

À 26 ans, Francis Amuzu a abandonné depuis plusieurs années déjà l'idée d'intégrer le noyau des Diables Rouges et ne faisait pas secret de son rêve : devenir international ghanéen. Ses prestations au Gremio Porto Alegre et l'arrivée d'un nouveau sélectionneur en avril dernier lui ont finalement permis de réaliser ce rêve.

Carlos Queiroz a en effet repris Amuzu dans sa première sélection, qui disputera un match amical face au Mexique le 23 mai. Une liste hybride, privée de nombreux cadres encore en lice avec leur club, et qui comprend aussi le Louviérois Majeed Ashimeru et le joueur de Zulte Waregem Joseph Opoku.

Malheureusement pour Francis Amuzu, ce rêve risque de tomber à l'eau. En effet, selon les informations du Nieuwsblad, Gremio refuserait de laisser son joueur rejoindre la sélection du Ghana. En effet, ce stage pré-Coupe du Monde a lieu à des dates qui ne sont pas reconnues par la FIFA : les clubs n'ont donc aucune obligation de laisser leurs joueurs y participer.

Pas de Coupe du Monde pour Francis Amuzu ?

Les conséquences seraient terribles pour "Ciske" : ce stage était probablement son unique chance de se montrer en vue de la sélection finale de Carlos Queiroz. Selon nos confrères néerlandophones, Amuzu serait très abattu par cette décision de Gremio, qu'il aurait essayé, en vain, de convaincre.



Né à Accra, Francis Amuzu est arrivé très jeune en Belgique et a intégré les équipes d'âge belges à partir des U19. Il compte 14 caps avec les Espoirs belges, et avait fait partie de la présélection de Roberto Martinez à plusieurs reprises - notamment dans une large présélection en vue de la Coupe du Monde 2022. Mais au fil des saisons, il est devenu clair que l'ancien d'Anderlecht ne recevrait pas sa chance avec les Diables Rouges.