Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

Qui de Lommel ou Dender évoluera en Pro League la saison prochaine ? James Odvart, commentateur et consultant DAZN, nous a livré son analyse de ce duel.

Selon le commentateur et consultant de DAZN James Odvart, la confrontation s’annonce particulièrement indécise. "Lommel a clairement une chance face à Dender", estime-t-il. "Sur le papier, Dender reste favori, mais je suis tout de même impressionné par ce que Lommel montre actuellement."

Les Limbourgeois ont éliminé le Beerschot lors des Promotion Play-offs, avec un football séduisant et mature selon James Odvart : "Ils proposent un jeu assez offensif, avec des combinaisons fluides. En réalité, ils poursuivent simplement sur l’élan qu’ils avaient déjà construit face au RFC Liège."

L’élimination du Beerschot ne l’a donc pas vraiment surpris : "J’avais déjà dit avant la rencontre que le Beerschot allait forcément avoir du mal. Lommel était vraiment dans une bonne dynamique."

Cette fois, l’écart de niveau est beaucoup plus réduit

James Odvart voit toutefois une grande différence avec les barrages de la saison dernière entre le Cercle de Bruges et le Patro Eisden. "À l’époque, l’écart de niveau était tout simplement trop important. Le Cercle Bruges avait terminé treizième de la phase classique et disposait clairement de plus de qualités. Le Patro Eisden jouait de manière très défensive et cela n’avait pas suffi pour monter."

Cette fois, le rapport de force lui semble très différent : "Dender a terminé dernier et l’écart avec Lommel est beaucoup plus réduit. En plus, Dender ne s’est jamais vraiment ridiculisé cette saison. Ils ont pris peu de points, mais ont rarement été complètement dominés. Il y a eu beaucoup de matchs où l’on pouvait se dire qu’ils méritaient mieux."





Le consultant voit aussi beaucoup de qualités à Lommel : "Sam De Grand est prêt pour la première division. Seuntjens a retrouvé la confiance et Lucas Schoofs apporte de l’expérience et du calme. Le gardien Pieklak a également été fantastique contre le Beerschot."

Des questions autour de la défense de Lommel

Certaines interrogations subsistent toutefois concernant la défense limbourgeoise, qui s’est montrée assez vulnérable cette saison. De son côté, Dender possède plusieurs joueurs qui auraient leur place dans n’importe quelle équipe de Challenger Pro League. "La grande question est de savoir si cette défense tiendra face à l’attaque de Dender. Il y a tout de même pas mal de qualité dans cette équipe."

Selon James Odvart, le rythme pourrait aussi jouer un rôle important. Dender a encore disputé six rencontres lors des Relegation Play-offs et a pu préparer ces barrages de manière relativement sereine. "En réalité, c’étaient six matchs de préparation. L’écart avec les autres équipes était déjà trop important avant même le début des Play-offs."

Lommel doit gagner à domicile

Lommel abordera toutefois cette double confrontation avec confiance et rythme. "Ils sont vraiment dans une bonne dynamique. C’est pour cela que je pense que ce sera très serré entre les deux équipes."

Pour James Odvart, une chose est claire : "Lommel doit gagner à domicile. Ils doivent idéalement prendre un avantage avant le match retour à Dender. Je ne pense pas qu’un partage suffira."

Lommel a néanmoins prouvé face au Beerschot qu’il était également capable d’aller chercher un résultat à l’extérieur. "Honnêtement, je pense que les deux noyaux sont aujourd’hui assez équilibrés", conclut James Odvart.