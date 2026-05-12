Interview Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Qui de Lommel ou Dender évoluera en Pro League la saison prochaine ? James Odvart, commentateur et consultant DAZN, nous a livré son analyse de ce duel.

Selon le commentateur et consultant de DAZN James Odvart, la confrontation s’annonce particulièrement indécise. "Lommel a clairement une chance face à Dender", estime-t-il. "Sur le papier, Dender reste favori, mais je suis tout de même impressionné par ce que Lommel montre actuellement."

Les Limbourgeois ont éliminé le Beerschot lors des Promotion Play-offs, avec un football séduisant et mature selon James Odvart : "Ils proposent un jeu assez offensif, avec des combinaisons fluides. En réalité, ils poursuivent simplement sur l’élan qu’ils avaient déjà construit face au RFC Liège."

L’élimination du Beerschot ne l’a donc pas vraiment surpris : "J’avais déjà dit avant la rencontre que le Beerschot allait forcément avoir du mal. Lommel était vraiment dans une bonne dynamique."

Cette fois, l’écart de niveau est beaucoup plus réduit

James Odvart voit toutefois une grande différence avec les barrages de la saison dernière entre le Cercle de Bruges et le Patro Eisden. "À l’époque, l’écart de niveau était tout simplement trop important. Le Cercle Bruges avait terminé treizième de la phase classique et disposait clairement de plus de qualités. Le Patro Eisden jouait de manière très défensive et cela n’avait pas suffi pour monter."

Cette fois, le rapport de force lui semble très différent : "Dender a terminé dernier et l’écart avec Lommel est beaucoup plus réduit. En plus, Dender ne s’est jamais vraiment ridiculisé cette saison. Ils ont pris peu de points, mais ont rarement été complètement dominés. Il y a eu beaucoup de matchs où l’on pouvait se dire qu’ils méritaient mieux."

Le consultant voit aussi beaucoup de qualités à Lommel : "Sam De Grand est prêt pour la première division. Seuntjens a retrouvé la confiance et Lucas Schoofs apporte de l’expérience et du calme. Le gardien Pieklak a également été fantastique contre le Beerschot."

Des questions autour de la défense de Lommel

Certaines interrogations subsistent toutefois concernant la défense limbourgeoise, qui s’est montrée assez vulnérable cette saison. De son côté, Dender possède plusieurs joueurs qui auraient leur place dans n’importe quelle équipe de Challenger Pro League. "La grande question est de savoir si cette défense tiendra face à l’attaque de Dender. Il y a tout de même pas mal de qualité dans cette équipe."

Selon James Odvart, le rythme pourrait aussi jouer un rôle important. Dender a encore disputé six rencontres lors des Relegation Play-offs et a pu préparer ces barrages de manière relativement sereine. "En réalité, c’étaient six matchs de préparation. L’écart avec les autres équipes était déjà trop important avant même le début des Play-offs."

Lommel doit gagner à domicile

Lommel abordera toutefois cette double confrontation avec confiance et rythme. "Ils sont vraiment dans une bonne dynamique. C’est pour cela que je pense que ce sera très serré entre les deux équipes."

Pour James Odvart, une chose est claire : "Lommel doit gagner à domicile. Ils doivent idéalement prendre un avantage avant le match retour à Dender. Je ne pense pas qu’un partage suffira."

Lommel a néanmoins prouvé face au Beerschot qu’il était également capable d’aller chercher un résultat à l’extérieur. "Honnêtement, je pense que les deux noyaux sont aujourd’hui assez équilibrés", conclut James Odvart.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 3
Play-offs 3 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lommel SK
FCV Dender EH

Plus de news

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

21:30
L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

21:00
Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

20:30
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

19:00
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
4
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
1
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12:20
3
Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

12:00
6
"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

11:30
Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

11:00
1
Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

10:25
Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

10:00
2
Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

09:00
L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

09:30
Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

08:00
Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

08:30
"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

07:00
Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

06:40
Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

23:00
Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

22:40
Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

22:30
Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat" Réaction

Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat"

11/05

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Play-offs - Finale (R)
Beerschot Beerschot 1-3 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot - Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved