Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

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Remplacé par Teddy Teuma après 75 minutes, vendredi soir, Casper Nielsen sera fixé ce mardi quant à ses raideurs aux ischios. Avant une fin de saison décisive, c'est tout le Matricule 16 qui retient son souffle.