Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk
Photo: © photonews
Remplacé par Teddy Teuma après 75 minutes, vendredi soir, Casper Nielsen sera fixé ce mardi quant à ses raideurs aux ischios. Avant une fin de saison décisive, c'est tout le Matricule 16 qui retient son souffle.
Casper Nielsen n’est pas le seul joueur du Standard qui pourrait manquer l’importante réception du Racing Genk, ce samedi. Absent du groupe vendredi dernier contre Louvain, Marlon Fossey demeure incertain. C’est aussi le cas d’Ibrahim Karamoko, victime d’un tacle appuyé d’Opoku après un quart d’heure et remplacé à la pause par un Marco Ilaimaharitra qui ne pensait pas jouer autant pour son retour de blessure.
Vincent Euvrard devrait en savoir plus ce mardi et ne peut que croiser les doigts en attendant. Si le capitaine américain peut être parfaitement remplacé par Henry Lawrence, Karamoko et Nielsen se montrent incontournables au milieu de terrain en cette fin de saison. Vincent Euvrard communiquera davantage sur ces blessures ce jeudi, lors de sa conférence de presse. Pour rappel, Mohamed El Hankouri ne sera pas de retour avant la préparation de la saison prochaine.
Auteur d'une superbe frappe enroulée ayant terminé sa course dans la lucarne de Tobe Leysen, Casper Nielsen a offert la victoire au Standard contre Louvain, vendredi soir à Sclessin. Une victoire capitale pour les Rouches, qui leur permet de rester à la hauteur du Racing Genk à trois journées de la fin des Europe Play-Offs.
Le tout avant de recevoir les Limbourgeois, samedi soir en bords de Meuse, pour une rencontre qui devrait s'avérer décisive pour la suite de la saison des deux équipes. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard espère pouvoir compter sur son médian danois, incertain.
C'est en effet en grimaçant et en se tenant le haut de la jambe que Casper Nielsen a cédé sa place à Teddy Teuma après 75 minutes. Et s'il nous confiait "espérer que ce ne soit rien de grave", en zone mixte au coup de sifflet final, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges inquiète tout de même le staff médical du Standard, ainsi que son entraîneur.
Casper Nielsen fixé ce mardi sur ses raideurs aux ischios
Victime d'une importante raideur aux ischios, Nielsen a en effet passé une IRM ce lundi, dont le résultat sera connu ce mardi en début de journée. Vincent Euvrard retient son souffle et espère pouvoir compter sur le joueur de 32 ans, qui se rapprochait de son meilleur niveau ces dernières semaines et qui se montrait de plus en plus décisif.
Le T1 des Rouches espérait aussi pouvoir aligner Casper Nielsen aux côtés de Teddy Teuma, ce que les deux anciens coéquipiers attendent depuis le mois de janvier. Vendredi, pour son retour, le Maltais a remplacé le Danois, qui avouait après coup qu'il aurait préféré ne pas avoir à céder sa place, pour enfin évoluer aux côtés de son ancien coéquipier et ami. La gêne aux ischios de Casper Nielsen l'en a empêché, et c'est désormais tout le Matricule 16 qui prie pour que sa blessure ne soit pas importante.
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