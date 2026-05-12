Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

La décision de l'Autorité belge de la Concurrence de reléguer le Club NXT en D1 Amateur fait l'effet d'une bombe au stade Jan Breydel. Tout le modèle sportif et économique du Club de Bruges se retrouve menacé.

Au sein du club, cette décision n'est pas acceptée passivement. Bien au contraire : dans l'ombre, les Blauw & Zwart se préparent à un bras de fer juridique et politico-sportif pour défendre le maintien du Club NXT en Challenger Pro League. Pour le Club de Bruges, l'enjeu dépasse largement le simple niveau d'une équipe U23.

Le projet Club NXT est devenu, ces dernières années, un élément essentiel de l'identité brugeoise. L'idée que des jeunes talents puissent goûter chaque semaine au football professionnel en D1B n'est pas seulement pertinente sportivement, elle est aussi cruciale sur le plan stratégique. C'est précisément ce pont entre la formation et l'équipe première qui permet au Club de rivaliser avec des centres comme ceux d'Anderlecht et de Genk.

Convaincre les top talents ne sera pas simple

Une relégation mettrait tout cet écosystème sous pression. La saison passée, un choix assumé a été fait : ménager certains talents en championnat afin de les voir performer au mieux en Youth League, où le Club NXT a même atteint la finale cette saison. Cela a offert une vitrine internationale, mais s'est accompagné de résultats irréguliers en Challenger Pro League. Et c'est précisément ce point qui sert aujourd'hui d'argument contre eux.

Au sein du club brugeois, la conviction est que le modèle doit au contraire être renforcé plutôt que démantelé. En coulisses, un noyau plus compétitif pour la saison prochaine en D1B était déjà en préparation, dans l'optique d'un parcours plus stable pour les plus grands espoirs. Une descente forcée vers le football amateur ferait totalement voler ce plan en éclats.

Les conséquences iraient d'ailleurs au-delà du seul aspect sportif. Il existe un risque que les jeunes talents choisissent moins rapidement le Club de Bruges si l'équipe réserve ne joue plus en compétition professionnelle. Le projet perdrait alors de son attractivité dans un marché belge de la formation toujours plus concurrentiel.





Un modèle économique fragilisé

Sur le plan financier aussi, l'impact pourrait être important. Les joueurs qui acquièrent de l'expérience via le Club NXT dans un contexte professionnel, avant d'être revendus, représentent une partie non négligeable du modèle économique du Club. En cas de relégation, ce mécanisme risque de s'effondrer en grande partie.

En interne, on pense également à des dossiers concrets, comme celui du grand espoir slovène Tian Nai Koren, considéré comme un projet d'avenir pour l'équipe première, mais qui a encore besoin de mûrir dans un environnement compétitif.

La conclusion au Jan Breydel est claire : une relégation du Club NXT est inacceptable. Le dernier mot n'a pas encore été dit, d'autant que, sur le fond, le club estime disposer d'arguments solides. Changer les règles en cours de saison ne semble pas voué à tenir devant une juridiction ordinaire.

Que le Club ne reculera pas à l'idée d'aller au bout, cela ne fait guère de doute. Les intérêts sont trop importants. Anderlecht, Genk et Gand pourront, eux, continuer à faire grandir leurs espoirs en Challenger Pro League. La Pro League se retrouve donc face à un nouveau dilemme majeur.