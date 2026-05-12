Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

La huitième journée des Play-Offs approche déjà à grands pas. Voici l'ensemble des arbitres désignés, ainsi que celui du barrage aller d'accession à la D1A entre Lommel et Dender.

Nous entrons dans le sprint final de cette édition 2025-2026 de la Jupiler Pro League. La huitième journée des Champions et Europe Play-Offs sera au programme le week-end prochain, et les arbitres désignés sont désormais connus. Retrouvez-les ci-dessous. Pour rappel, les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont déjà connus.

15/05/2026 – 20:45 – JPL – OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. ANTWERP F.C.

Arbitre : ANTHONY LETELLIER

Assistant 1 : QUENTIN BLAISE

Assistant 2 : JULIEN BIRON

Quatrième officiel : TIM DE KEYZER

VAR : BRENT STAESSENS

AVAR : ELLA DE VRIES

RO : JARI VAN LAERE

16/05/2026 – 16:00 – JPL – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : JASPER VERGOOTE

Assistant 1 : MICHAEL GEEROLF

Assistant 2 : MARTIJN TIESTERS

Quatrième officiel : RUBEN CALLUY

VAR : KEN VERMEIREN

AVAR : JORDY VERMEIRE

RO : YENTHE BOOGAERTS

16/05/2026 – 18:15 – JPL – R. STANDARD DE LIEGE – K.R.C. GENK

Arbitre : NICOLAS LAFORGE

Assistant 1 : LAURENT CONOTTE

Assistant 2 : VITO DI VINCENZO

Quatrième officiel : BERT VERBEKE

VAR : KEVIN VAN DAMME

AVAR : KEVIN DEBEUCKELAERE

RO : NIELS BOSSUYT

16/05/2026 – 20:45 – JPL – K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.A.A. GENT

Arbitre : LAWRENCE VISSER

Assistant 1 : RUBEN WYNS

Assistant 2 : THIBAUD NIJSSEN

Quatrième officiel : SIMON BOURDEAUD'HUI

VAR : NATHAN VERBOOMEN

AVAR : MATHIAS HILLAERT

RO : CHRISTOPHE SNOECK



17/05/2026 – 13:30 – JPL – R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : JAN BOTERBERG

Assistant 1 : NICK SENECAUT

Assistant 2 : TOM VANPOUCKE

Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA

VAR : WIM SMET

AVAR : MATONGA SIMONINI

RO : GLENN CLAES

17/05/2026 – 18:30 – JPL – CLUB BRUGGE K.V. – R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : LOTHAR D'HONDT

Assistant 1 : ROMAIN DEVILLERS

Assistant 2 : NICO CLAES

Quatrième officiel : KEVIN VAN DAMME

VAR : BERT PUT

AVAR : THIBAUD NIJSSEN

RO : JONAS TIMMERMANS

MD05 PO 1B 17/05/2026 – 16:00 Lommel SK – FCV Dender EH

Arbitre : Wesli De Cremer

Assistant 1 : Wouter Cochet

Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers

Quatrième officiel : Michiel Allaerts

VAR : Erik Lambrechts

AVAR : Jo De Weirdt

RO : Roel Bensch