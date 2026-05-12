Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs
La huitième journée des Play-Offs approche déjà à grands pas. Voici l'ensemble des arbitres désignés, ainsi que celui du barrage aller d'accession à la D1A entre Lommel et Dender.
Nous entrons dans le sprint final de cette édition 2025-2026 de la Jupiler Pro League. La huitième journée des Champions et Europe Play-Offs sera au programme le week-end prochain, et les arbitres désignés sont désormais connus. Retrouvez-les ci-dessous. Pour rappel, les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont déjà connus.
15/05/2026 – 20:45 – JPL – OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. ANTWERP F.C.
Arbitre : ANTHONY LETELLIER
Assistant 1 : QUENTIN BLAISE
Assistant 2 : JULIEN BIRON
Quatrième officiel : TIM DE KEYZER
VAR : BRENT STAESSENS
AVAR : ELLA DE VRIES
RO : JARI VAN LAERE
16/05/2026 – 16:00 – JPL – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO
Arbitre : JASPER VERGOOTE
Assistant 1 : MICHAEL GEEROLF
Assistant 2 : MARTIJN TIESTERS
Quatrième officiel : RUBEN CALLUY
VAR : KEN VERMEIREN
AVAR : JORDY VERMEIRE
RO : YENTHE BOOGAERTS
16/05/2026 – 18:15 – JPL – R. STANDARD DE LIEGE – K.R.C. GENK
Arbitre : NICOLAS LAFORGE
Assistant 1 : LAURENT CONOTTE
Assistant 2 : VITO DI VINCENZO
Quatrième officiel : BERT VERBEKE
VAR : KEVIN VAN DAMME
AVAR : KEVIN DEBEUCKELAERE
RO : NIELS BOSSUYT
16/05/2026 – 20:45 – JPL – K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.A.A. GENT
Arbitre : LAWRENCE VISSER
Assistant 1 : RUBEN WYNS
Assistant 2 : THIBAUD NIJSSEN
Quatrième officiel : SIMON BOURDEAUD'HUI
VAR : NATHAN VERBOOMEN
AVAR : MATHIAS HILLAERT
RO : CHRISTOPHE SNOECK
17/05/2026 – 13:30 – JPL – R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Arbitre : JAN BOTERBERG
Assistant 1 : NICK SENECAUT
Assistant 2 : TOM VANPOUCKE
Quatrième officiel : MASSIMILIANO LEDDA
VAR : WIM SMET
AVAR : MATONGA SIMONINI
RO : GLENN CLAES
17/05/2026 – 18:30 – JPL – CLUB BRUGGE K.V. – R. UNION ST-GILLOISE
Arbitre : LOTHAR D'HONDT
Assistant 1 : ROMAIN DEVILLERS
Assistant 2 : NICO CLAES
Quatrième officiel : KEVIN VAN DAMME
VAR : BERT PUT
AVAR : THIBAUD NIJSSEN
RO : JONAS TIMMERMANS
MD05 PO 1B 17/05/2026 – 16:00 Lommel SK – FCV Dender EH
Arbitre : Wesli De Cremer
Assistant 1 : Wouter Cochet
Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel : Michiel Allaerts
VAR : Erik Lambrechts
AVAR : Jo De Weirdt
RO : Roel Bensch
