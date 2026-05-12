Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

C'est la belle histoire un peu folle des divisions amateurs wallonnes : le FC Flénu, qui évoluait encore en P2 en 2022, accède désormais à la D1 FFA.

L'échec du RAEC Mons dans les Promotion Playoffs fait mal aux Montois, mais ils pourront se consoler avec la perspective de derbys montois en D1 FFA. En effet, ce week-end, le FC Flénu, l'une des surprises des dernières saisons dans les divisions amateures wallonnes, a décroché sa promotion en battant Verviers ce week-end.

Quatre montées en cinq ans pour Flénu depuis la P2

Une histoire folle car en 2022, le FC Flénu fêtait déjà une montée... pour la P1. "Je nous vois encore fêter le titre en P2 en mai 2022. Et voilà que 4 ans plus tard, nous avons obtenu le droit d’évoluer en D1 FFA, le 3ème niveau national. Nous allons disputer deux derbies contre Mons ! Incroyable pour notre petit village de 5.000 habitants", déclare Alex Bevilacqua, président du club, dans les colonnes de Sudinfo.

Une promotion que Flénu a été chercher au finish. Au terme de la phase classique, ils étaient en effet 5e au classement, et ont entamé leur tour final en recevant Ganshoren. Ils ont ensuite éliminé Verviers, qui n'a de son côté pas dû disputer de demi-finale suite au forfait du CS Brainois, sans licence.

En montant en D1 FFA, le FC Flénu atteint probablement un plafond que certains pensaient déjà inatteignable - ce petit village de l'entité de Mons compte un peu plus de 5000 habitants. Quelles seront ses ambitions au plus échelon du football amateur wallon ? Le maintien, certainement - mais aussi et surtout en profiter.

Un ancien d'Eupen dans le noyau

Un regard sur le noyau de Flénu montre que cet exploit a été acquis avec, en grande majorité, des joueurs ayant connu toute leur carrière le niveau amateur. Mais un nom ressort : Mégan Laurent. Le milieu de terrain de 34 ans a joué une saison à l'AS Eupen et compte aussi plus de 100 matchs de D1B avec Tubize, les Francs Borains ou encore le Lierse. Cette saison, il a inscrit 12 buts en 30 matchs avec Flénu : un renfort digne de son CV.



