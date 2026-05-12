Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?
Photo: © photonews

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L'avenir de Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco est incertain. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise (38 ans) pourrait perdre son poste à l'issue de la saison.

Le quotidien L'Équipe écrit ce mardi matin que le futur du coach belge est en "pointillé". L'AS Monaco avait pour ambition de terminer sur le podium, ce qui n'est désormais plus possible à une journée de la fin.

L'équipe de Sébastien Pocognoli est septième de Ligue 1 avec 54 unités et figure à deux points de l'OM, 6e (56 points), cinq du Stade Rennais, 5e (59 points). Strasbourg, 8e, avec 47 unités, ne peut plus rattraper l'AS Monaco au classement. Le club pourrait ne pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Lors de la dernière journée de championnat, les hommes du tacticien belge se déplaceront à Strasbourg. Face aux Alsaciens, une victoire sera primordiale afin d'espérer terminer sixième. Les Monégasques devront espérer une défaite de l'OM contre Rennes lors de cette ultime journée de Ligue 1. Toutes les rencontres de cette dernière journée se disputeront en même temps ce dimanche soir à 21h00.

Le bilan de la saison de l'AS Monaco dans les différentes compétitions

La saison de l'AS Monaco est clairement un échec, comme l'écrit L'Équipe. Arrivé à la tête du club monégasque en octobre, Sébastien Pocognoli a connu des résultats en dents de scie. En Ligue 1, les Monégasques se sont inclinés à 11 reprises cette saison, un nombre bien trop important. Le nombre de succès s'élève à 16 et de partages à six. En Coupe d'Europe, l'AS Monaco a été éliminée par le Paris Saint-Germain en seizièmes de finale de la Ligue des champions, tandis qu'en Coupe de France, Monaco s'est fait sortir par Strasbourg en huitièmes de finale (3-1).


La dernière journée de Ligue 1 pourrait bien avoir une grande importance pour Sébastien Pocognoli et son avenir au club. L’AS Monaco devrait prochainement entamer une réflexion approfondie concernant le Belge.

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