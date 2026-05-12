"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi
Photo: © photonews

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Au même titre que Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne était à ranger dans la catégorie des blessés pour la rencontre entre le Napoli et Bologne, perdue par les champions en titre ce lundi soir. Antonio Conte a donné des nouvelles du médian offensif des Diables, après la partie.

C’est privé de Romelu Lukaku… et de Kevin De Bruyne que le Napoli a affronté Bologne, ce lundi soir dans le cadre de la 36e journée de Serie A. Une rencontre perdue par les champions en titre, 2-3.

Chez nous, l’absence de "KDB" provoque naturellement quelques sueurs froides, à un mois de la Coupe du monde 2026 lors de laquelle l’ancien Cityzen doit jouer un rôle important.

Après la rencontre, Antonio Conte a évoqué l’absence de son médian offensif au micro de DAZN Italia. "De Bruyne a été victime d’un choc tête contre tête à l’entraînement. Il s’est ouvert la joue et a dû recevoir quatre points de suture. Il a passé des examens qui ont écarté toute commotion cérébrale, mais il est tout de même assez amoché."

Kevin De Bruyne "amoché", mais pas victime d’une grave blessure

Une blessure qui rappelle celle de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid pour Kevin De Bruyne, qui s’était heurté à Antonio Rüdiger avant de devoir céder sa place.

Lire aussi… Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli
Ce choc frontal à l’entraînement entrave donc logiquement la fin de saison de Kevin De Bruyne, mais le joueur de 34 ans devrait bel et bien être rétabli sans trop de problème pour les prochaines semaines et le Mondial qui approche à grands pas. Rudi Garcia doit forcément pousser un "ouf" de soulagement.

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