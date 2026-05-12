Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Avec onze buts en huit matchs, Hugo Cuypers postule plus que jamais pour une place dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde. Le Liégeois pourrait représenter l'attaquant prolifique qui manquerait aux Diables Rouges en cas de méforme de Romelu Lukaku.

Hugo Cuypers (29 ans) connaît une saison difficile à ignorer aux États-Unis. L’attaquant de Chicago Fire s’est imposé en Major League Soccer (MLS) comme l’un des finisseurs les plus prolifiques du championnat et affiche actuellement une efficacité supérieure à celle de grandes stars comme Lionel Messi.

Avec un total de buts à deux chiffres et une série record, devenant le premier joueur de l’histoire à marquer lors des huit premières journées consécutives, il s’impose avec force dans le débat autour des Diables Rouges et, potentiellement, de la Coupe du monde.

Et si Romelu Lukaku s’envolait pour les États-Unis sans véritable rythme ?

C’est précisément là qu’émerge une discussion intéressante : Hugo Cuypers doit-il être retenu pour le Mondial ? À première vue, la hiérarchie des attaquants belges semble claire, mais à y regarder de plus près, elle est loin d’être figée. Romelu Lukaku reste la référence, mais sa forme et son rythme pourraient susciter des doutes à l’approche du tournoi. Et c’est précisément dans cette incertitude que s’ouvre une opportunité pour un profil comme celui de Cuypers.

Car contrairement à de nombreuses alternatives, le Liégeois possède une qualité qui ne s’enseigne pas : l’instinct de buteur. Cuypers est un finisseur pur, un attaquant qui vit de son placement, de son timing et de son efficacité dans la surface. La Belgique dispose actuellement de peu de joueurs capables d’incarner ce profil avec régularité au plus haut niveau.

Hugo Cuypers, un attaquant au véritable sens du but

Le contexte renforce encore son dossier. Des noms comme Loïs Openda ont connu une saison difficile, tandis que d’autres options telles que Christian Benteke ou Michy Batshuayi semblent davantage appartenir au passé qu’à l’avenir. Dans ce vide, Cuypers apparaît comme un attaquant en forme, porté par la confiance et le rythme des matchs.





Son expérience en MLS ne se résume d’ailleurs pas qu’aux statistiques. Cuypers explique lui-même avoir franchi un cap physique et mental aux États-Unis. Un accompagnement individuel renforcé, des ajustements tactiques et un encadrement mental ont contribué à faire de lui un attaquant plus complet. Il n’est plus seulement un finisseur instinctif, mais un joueur qui travaille et analyse consciemment ses déplacements et son positionnement.

Cela en fait un profil particulièrement intéressant pour le sélectionneur Rudi Garcia, qui devra bientôt effectuer des choix dans un secteur offensif où les certitudes sont rares. Cuypers, de son côté, reste lucide : il n’attend rien, mais espère tout. Reste à savoir si, dans le contexte actuel, Garcia pourra réellement l’ignorer.

Openda en perte de confiance

L’une des interrogations concerne également le niveau de la MLS et la capacité de Cuypers à transposer ses performances au niveau international. Mais le championnat américain a fortement progressé ces dernières années, porté par l’arrivée continue de joueurs européens de premier plan.

L’alternative à Lukaku au poste d’avant-centre est aujourd’hui Charles De Ketelaere, mais ce dernier n’est pas un pur buteur. Et en cas de problème physique de Lukaku, la Belgique doit disposer d’une solution capable d’entrer en jeu et de rester dangereuse devant le but. Dans le cas d’Openda, les interrogations sont désormais nombreuses, et ses statistiques ne témoignent pas d’une confiance totale.

La réalité est simple : la Belgique manque actuellement d’un buteur en forme, capable de s’imposer sans débat. Et c’est précisément là que Cuypers entre en jeu. Si Rudi Garcia ose surprendre, le meilleur buteur de la MLS pourrait bien devenir plus qu’une simple option de complément : une véritable solution pour un poste clé en vue de la Coupe du monde. Reste aussi à régler le débat Matias Fernandez-Pardo, qui aurait choisi la Belgique et qui pourrait donc jouer un rôle à la Coupe du monde, pour peu que l’Union belge règle son dossier à temps.