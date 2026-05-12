L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

S'il n'est plus le portier titulaire, Guillermo Ochoa devrait tout de même figurer dans la sélection du Mexique à la Coupe du monde, pour la sixième fois. Un record dont s'apprête à s'emparer le portier quarantenaire de l'AEL Limassol, passé par le Standard entre 2017 et 2019.

C’est une énorme page d’histoire que pourrait écrire Guillermo Ochoa cet été. Âgé de 40 ans, le portier de l’AEL Limassol, passé par le Standard entre 2017 et 2019, pourrait devenir le tout premier joueur à disputer une sixième phase finale de Coupe du monde.

Devenu le portier remplaçant du Mexique, le natif de Guadalajara a posté un émouvant message sur ses réseaux sociaux, un mois avant le début de la compétition.

"Remettre ce maillot n’a jamais été une routine, c’est un privilège. Ce jour marque le début de mon dernier camp d’entraînement. Mais cette fois, je le vois différemment. Avec un cœur plus rempli, plus de cicatrices, plus de souvenirs… et la même illusion que cet enfant qui, un jour, a rêvé de défendre ce blason."

Guillermo Ochoa vers un record historique et une sixième Coupe du monde

"J’ai connu des nuits impossibles, des stades sans limites, des hymnes qui me font encore frissonner et des moments qui ont changé ma vie pour toujours. Et pourtant… chaque fois que le Mexique m’appelle, quelque chose en moi recommence à battre."

"Peut-être que le football mesure les années. Mais la passion n’a jamais appris à compter le temps. Je suis à la maison. Je suis avec ma sélection. Et tant qu’il y aura une chance de me battre pour ce pays… mon âme y sera la première. En route pour la Coupe du Monde 2026", a conclu Guillermo Ochoa, qui compte déjà 152 sélections sous les couleurs de l’équipe nationale mexicaine, avec laquelle il a réalisé ses grands débuts internationaux en 2005, il y a 21 ans.



