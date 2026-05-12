Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Matias Fernandez-Pardo aurait tranché son avenir international et voudrait jouer pour la Belgique. Reste à voir si l'Union belge aura le temps de régler les démarches administratives à temps avant la Coupe du monde.

S’il n’avait jamais caché son amour pour l’Espagne au début de sa carrière, Matias Fernandez-Pardo aurait refusé jusqu’à quatre sélections avec les espoirs de la Roja. Des refus motivés par l’indécision de l’attaquant lillois, qui n’était pas encore certain de la direction qu’il souhaitait donner à son avenir international. Une question qui, dans sa tête, serait désormais réglée, selon nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Le Bruxellois de naissance aurait en effet choisi la Belgique, et se montrerait disponible auprès de Rudi Garcia pour disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges.

Matias Fernandez-Pardo veut représenter les Diables Rouges

Reste la question administrative à régler pour l’Union belge, qui travaillerait actuellement pour finaliser les démarches à temps afin que Fernandez-Pardo soit bel et bien éligible. Une véritable course contre la montre pour notre Fédération, tandis que Rudi Garcia aurait bel et bien besoin d’un attaquant prolifique supplémentaire au vu de la forme actuelle de ses joueurs offensifs.

Romelu Lukaku peine toujours à se débarrasser de sa blessure, Loïs Openda est en panne et n’a joué que cinq minutes depuis début mars, Roméo Vermant et Lucas Stassin semblent encore trop courts, tandis que Michy Batshuayi et d’autres ont totalement disparu des radars.

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Auteur de huit buts et sept passes décisives cette saison et capable d’évoluer aux trois postes offensifs, Fernandez-Pardo pourrait représenter une option de qualité inespérée pour Rudi Garcia. Reste à prier pour que l’Union belge puisse finaliser le dossier à temps.