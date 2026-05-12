Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre
Photo: © photonews

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Christos Tzolis est en train de faire des Playoffs stratosphériques. Meilleur joueur de Belgique cette saison, le Grec intéresse des grands clubs. Le Galatasaray aimerait convaincre le Club de Bruges, mais aura du mal à convaincre Tzolis lui-même.

La saison 2025-2026 de Christos Tzolis restera dans les annales, d'autant plus s'il aide le Club de Bruges à aller chercher le titre de champion de Belgique au bout. Et il fait tout pour : dans ces Champions Playoffs, Tzolis en est à 5 buts et 5 passes décisives en 7 rencontres. Sur l'ensemble de la saison, le Grec en est à 19 buts et 24 assists en 49 matchs toutes compétitions confondues.

Des chiffres absolument fous, qui ne doivent pas laisser beaucoup d'illusions au Club de Bruges : Christos Tzolis quittera la Jupiler Pro League cet été. S'il revient, ce sera peut-être pour soulever en fin d'année ce Soulier d'Or dont il a été privé l'année passée, et qu'il pourrait - comme Ardon Jashari - remporter sur une demi-saison seulement en évoluant à ce niveau en 2026.

Galatasaray rêve de Tzolis : l'inverse est-il vrai ? 

Reste désormais à savoir où ira Christos Tzolis. Et d'après la presse turque, notamment NTV Sportsun club rêve du Brugeois : le Galatasaray. Champion de Turquie, le club stambouliote ne lèvera pas l'option d'achat placée à 30 millions d'euros par le Napoli pour Noa Lang, qui n'a pas vraiment convaincu. Pour le remplacer, le Galatasaray penserait à Tzolis.

L'ailier de 24 ans serait en tête de la shortlist du Gala pour ce mercato estival. Le Club de Bruges demanderait au moins 30 millions pour son "facteur X" et pourrait probablement même en toucher plus, voire battre son record de transfert sortant (36 millions pour Jashari) : Christos Tzolis est estimé à 30 millions sur Transfermarkt, et est encore sous contrat jusqu'en 2029. Il a prolongé à Bruges l'été dernier.


Mais même si le Galatasaray parvenait à convaincre le FC Bruges, resterait à convaincre le Grec. Or, Christos Tzolis semble paré pour le top européen et l'un des cinq grands championnats : l'intérêt en provenance du subtop, voire du top ne manquera pas cet été. On doute fort qu'un départ pour la Super Lig turque soit à l'ordre du jour...

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