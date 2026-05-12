Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi
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Maëlle Valoir remplace officiellement Olivier Simons et devient la nouvelle COO du Sporting Charleroi. Un changement attendu dans l'organigramme des Zèbres, et désormais confirmé.

Du changement au sein de l’organigramme du Sporting Charleroi. Un changement important, annoncé par le club zébré lui-même dans un communiqué publié ce mardi matin. "Le Sporting de Charleroi confirme la nomination de Maëlle Valoir au poste de Chief Operating Officer. Elle succède à Olivier Simons, qui quitte le club."

Il s’agit ici de l’officialisation de l’information publiée il y a deux semaines, selon laquelle le COO Olivier Simons allait quitter son poste "dans deux semaines, le temps d’assurer la transition pour sa succession", écrivaient nos confrères de Sudinfo.

Maëlle Valoir succède à Olivier Simons et devient COO du Sporting Charleroi

Arrivé au Mambourg il y a quatre ans en provenance du cabinet Deloitte, Olivier Simons va rejoindre Rochefort et sera donc remplacé par une COO elle aussi issue de Deloitte.

"Le club tient à remercier chaleureusement Olivier pour son implication et le travail accompli durant son passage de 4 ans au Mambourg. Le Sporting lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et beaucoup de succès dans ses futurs projets", écrit le matricule 22.

"Active depuis plusieurs années au sein du cabinet de conseil Deloitte, tout comme son prédécesseur d’ailleurs, Maëlle intègre le comité de direction et aura pour responsabilité de poursuivre le développement, la structuration et l’optimisation des différents services du club, en cohérence avec la nouvelle stratégie et philosophie. L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue !", conclut le communiqué du Sporting Charleroi.

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