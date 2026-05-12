Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions
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C'est un véritable coup dur pour Arsenal : Ben White sera absent pour la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain, en raison d'une blessure au genou. Le club londonien a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi.

Le latéral droit a été contraint de céder sa place à la 28e minute de jeu contre West Ham dimanche. Martín Zubimendi l'a remplacé et les Gunners se sont finalement malgré tout imposés sur le score de 0-1. C'est Leandro Trossard qui a offert la victoire à Arsenal en fin de match (83e).

"Les examens complémentaires et les avis de spécialistes ont confirmé que Ben White souffre d’une importante blessure du ligament médial du genou, qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison", a écrit Arsenal dans un communiqué avant de conclure : "Notre équipe médicale prend désormais en charge le programme de récupération et de rééducation de Ben, avec l’objectif qu’il soit prêt pour le début de notre préparation de pré-saison."

Ben White incertain pour la Coupe du monde 2026

C'est une énorme tuile pour le club leader de Premier League, d'autant plus que l'autre arrière droit Jurrien Timber est également blessé. On ignore pour l'instant si Ben White sera disponible pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera dans moins d'un mois aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'Angleterre démarrera son tournoi le 17 juin prochain face à la Croatie.

Arsenal est actuellement à deux rencontres d'un titre de champion et à une de la coupe aux grandes oreilles. Le club joue donc très gros en cette fin de saison.

Lundi, les Gunners recevront Burnley avant de se déplacer à Crystal Palace pour la dernière journée de Premier League le dimanche 24 mai. Le dernier match de la saison d'Arsenal sera la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. Cette dernière se déroulera au Stade Ferenc-Puskás, à Budapest, en Hongrie.

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