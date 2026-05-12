La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

Malgré un travail acharné pour retrouver les terrains avec Naples, Romelu Lukaku ne devrait plus rejouer cette saison. Dans quel état Rudi Garcia va-t-il récupérer son attaquant ?

Ce lundi, pour la réception de Bologne, on a beaucoup parlé de l'absence surprise de Kevin De Bruyne ; bien vite, toute inquiétude a été dissipée à son sujet. KDB a simplement subi un choc violent au visage à l'entraînement qui a nécessité la pose de points de suture et est, selon les dires de son entraîneur Antonio Conte, "bien amoché", mais son Mondial n'est pas en danger.

Par contre, l'absence de Romelu Lukaku a à peine été commentée : depuis le mois de mars et son départ pour la Belgique, où il a été traiter une réapparition de ses problèmes musculaires, l'attaquant n'a pas fait son retour sur les terrains ni même sur le banc avec Naples.

La saison de Lukaku est terminée... jusqu'à la Coupe du Monde ?

Selon le Corriere dello Sport, un nouveau rebondissement pourrait même avoir lieu dans cette fin de saison mouvementée entre le Napoli et Lukaku. Alors que le joueur et Antonio Conte se sont rabibochés dans une discussion de quelques heures, Romelu Lukaku pourrait bien une nouvelle fois s'envoler pour la Belgique, cette fois avec l'accord de son club.

La saison de Lukaku serait en effet finie : il ne devrait pas jouer lors des deux derniers matchs de la saison, contre Pise et l'Udinese. Dès lors, il pourrait être autorisé à rentrer en Belgique, chez Lieven Maesschalck, pour y reprendre le travail déjà effectué dans la foulée de son forfait pour les matchs des Diables Rouges en mars dernier.





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En réalité, des discussions auraient même lieu entre le staff de Rudi Garcia et celui d'Antonio Conte afin de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Romelu Lukaku aurait été clair avec son entraîneur : il espérait pouvoir aider le Napoli en cette fin de saison, mais il craignait également de manquer ce qui sera sa dernière Coupe du Monde avec la Belgique.

Verra-t-on le Lukaku de 2022 à la Coupe du Monde ?

Reste à voir si un accord pourra cette fois être trouvé... mais aussi si la rééducation de Romelu Lukaku à Anvers se passera bien. Une chose est sûre : même sans temps de jeu (64 minutes cette saison, aucune titularisation), Rudi Garcia appellera Romelu Lukaku vendredi. Même s'il n'est pas fit avant les 16e de finale, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ira à Seattle avec le groupe. Mais que faire s'il faut se rendre à l'évidence et que Lukaku... ne sera tout simplement pas capable de jouer du tout ?

On s'en rappelle : en 2022, Romelu Lukaku avait forcé son retour. Monté au jeu en urgence au vu du scénario lors du troisième match de poules, il avait vécu un véritable cauchemar face à la Croatie. Mais manquer la qualification pour les 16e de finale paraît fort improbable au vu du groupe belge et du nombre d'équipes qualifiées. Dès lors, Romelu Lukaku aura a priori une vingtaine de jours entre le début de la compétition et les matchs à élimination directe pour se remettre sur pied.

Il faudrait véritablement une catastrophe entre ce vendredi 15 mai et le 1er juin, date de remise de la sélection finale, pour que Rudi Garcia décide de ne pas reprendre Romelu Lukaku parmi les 26 Diables qui s'envoleront pour les USA. Mais tout comme pour Zeno Debast, un attaquant réserviste pourrait bien être repris, au cas où...