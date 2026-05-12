Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

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Photo: © photonews

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La finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et l'Union ne sera pas tendu que sur le terrain, elle représente aussi un sérieux défi sécuritaire.

La STIB a annoncé des mesures supplémentaires pour la finale au stade Roi Baudouin. Les liaisons métro et tram vers le Heysel seront fortement renforcées. Sur la ligne de métro 6, les fréquences seront doublées, tandis que la ligne de tram 7 circulera plus souvent entre Buyl et Heysel. En outre, certains arrêts seront adaptés afin de maintenir partiellement séparés les flux de supporters.

La séparation des supporters dans les transports publics est impossible

Les supporters de l'Union seront invités à descendre à Stuyvenbergh ou Houba-Brugmann, tandis que les fans d'Anderlecht seront surtout dirigés vers le stade via la station Heysel. Mais du côté de la STIB, on est toutefois bien conscient qu'une séparation totale est impossible.

Et c'est précisément là que réside la principale inquiétude. Pour une finale de derby bruxellois, les deux groupes de supporters partent de la même ville et empruntent massivement les mêmes transports publics. Il y a donc de fortes chances que les ultras des deux clubs se croisent déjà des heures avant le coup d'envoi dans les rames de métro et les stations. 

Du personnel de sécurité supplémentaire

Même lors de finales de Coupe entre clubs de villes différentes, les choses ont régulièrement dégénéré par le passé, malgré des zones séparées pour supporters et des déplacements organisés. À cet égard, une finale entre deux rivaux bruxellois constitue un défi encore plus grand pour la police et les services de sécurité.

La STIB prévoit donc du personnel de sécurité supplémentaire dans plusieurs stations, dont Beekkant, Houba-Brugmann et Heysel. La police fédérale des chemins de fer et la police locale seront également massivement présentes pour maîtriser au plus vite d'éventuels incidents. Si la rivalité entre les deux clans de supporters n'est pas immense, elle a tout de même sérieusement grandi ces dernières années avec le succès de l'Union.

Les autorités espèrent surtout que le caractère festif du derby bruxellois sera préservé. Mais en coulisses, chacun sait que cette finale de Coupe est chargée d'affect bien au-delà de l'aspect sportif...

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