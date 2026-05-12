"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

Deux jours après les événements de La Gantoise-Anderlecht, le club gantois a publié un communiqué. La direction gantoise condamne fermement le spectacle déplorable auquel on a pu assister.

Le match entre La Gantoise et le RSC Anderlecht ne restera pas dans les annales pour sa qualité et aura plutôt marqué les esprits par le manque de sportivité constaté des deux côtés.

Entre un Siebe Van der Heyden qui assume avoir provoqué Cvetkovic, jusqu'à ce que ce dernier prenne un carton rouge mérité, et un Colin Coosemans à l'atttitude que certains considèrent indigne d'un capitaine d'Anderlecht, il y avait peu de place pour le football à la Planet Group Arena.

Le communiqué de La Gantoise

La Gantoise a décidé de réagir à ces événements dans un communiqué via leur site officiel :

"Le match entre La Gantoise et le RSC Anderlecht dimanche dernier a suscité de nombreuses réactions. Nous regrettons que cette rencontre se soit terminée dans une atmosphère de provocations, d’échauffourées et de comportement antisportif.

Nous voulons être clairs : en tant que club, nous voulons défendre des valeurs de sportivité, de respect et de fair-play. Cela vaut pour toutes les personnes impliquées. Le football doit rassembler et rendre les supporters fiers, et non produire l’effet inverse.





"La Gantoise veut défendre la sportivité et le respect. Les scènes qui se sont déroulées dimanche dernier sur et en dehors du terrain n’ont pas leur place dans le football. Les émotions font partie du jeu, mais il y a des limites. Nous devons être conscients que nous avons un rôle d’exemple dans le monde du football, surtout vis-à-vis des jeunes supporters".

"Le club souhaite continuer à contribuer à une culture du football positive, fondée sur le respect de l’adversaire, des arbitres, des supporters et du jeu lui-même".