OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

C'est désormais confirmé : Dick Advocaat retrouve son poste de sélectionneur de Curaçao à un mois de la Coupe du monde 2026. Il est de retour après avoir quitté son poste pour s'occuper de sa fille atteinte d'une maladie.

Le président de la Fédération de football de Curaçao, Gilbert Martina, avait récemment démenti dans la presse néerlandaise et déclarait que ce serait bien l'ancien Anderlechtois Fred Rutten aux commandes lors du Mondial. Un retournement de situation a cependant eu lieu et Dick Advocaat va faire son retour à la tête de la sélection.

Fred Rutten a été licencié par la Fédération curaçaoane de football ce lundi

Ce lundi, la Fédération curaçaoane de football (FFK) a annoncé le licenciement de Fred Rutten. "La Fédération curaçaoane de football (FFK) annonce que Fred Rutten, sélectionneur de l'équipe nationale, a décidé de quitter ses fonctions. Cette décision fait suite à un dialogue ouvert et constructif entre Fred Rutten et le président de la FFK, où l'intérêt du football curaçaoan, de nos joueurs et la nécessité de préserver la sérénité autour de l'équipe nationale ont toujours été au cœur des préoccupations", a écrit la sélection.

Les joueurs ont réclamé le retour de Dick Advocaat, qui a qualifié le pays pour le tournoi. L'état de santé de la fille de l'entraîneur s'étant désormais amélioré, ce dernier a accepté de revenir et il va ainsi battre un record en devenant le sélectionneur le plus âgé sur le banc d'une Coupe du monde (78 ans), avec à sa tête la plus petite nation jamais qualifiée pour le tournoi.

Gilbert Martina officialise l'information via l'AFP

L'information a été officialisée par Gilbert Martina, qui a écrit par messagerie à l'AFP : "Advocaat est de retour." Cela était plus que jamais dans l'air après le licenciement de Fred Rutten.



Curaçao figure dans un groupe assez relevé. Le pays affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Le premier match de la sélection sera face à l'Allemagne le 14 juin prochain.