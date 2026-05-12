OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'est désormais confirmé : Dick Advocaat retrouve son poste de sélectionneur de Curaçao à un mois de la Coupe du monde 2026. Il est de retour après avoir quitté son poste pour s'occuper de sa fille atteinte d'une maladie.

Le président de la Fédération de football de Curaçao, Gilbert Martina, avait récemment démenti dans la presse néerlandaise et déclarait que ce serait bien l'ancien Anderlechtois Fred Rutten aux commandes lors du Mondial. Un retournement de situation a cependant eu lieu et Dick Advocaat va faire son retour à la tête de la sélection.

Fred Rutten a été licencié par la Fédération curaçaoane de football ce lundi

Ce lundi, la Fédération curaçaoane de football (FFK) a annoncé le licenciement de Fred Rutten. "La Fédération curaçaoane de football (FFK) annonce que Fred Rutten, sélectionneur de l'équipe nationale, a décidé de quitter ses fonctions. Cette décision fait suite à un dialogue ouvert et constructif entre Fred Rutten et le président de la FFK, où l'intérêt du football curaçaoan, de nos joueurs et la nécessité de préserver la sérénité autour de l'équipe nationale ont toujours été au cœur des préoccupations", a écrit la sélection.

Les joueurs ont réclamé le retour de Dick Advocaat, qui a qualifié le pays pour le tournoi. L'état de santé de la fille de l'entraîneur s'étant désormais amélioré, ce dernier a accepté de revenir et il va ainsi battre un record en devenant le sélectionneur le plus âgé sur le banc d'une Coupe du monde (78 ans), avec à sa tête la plus petite nation jamais qualifiée pour le tournoi.

Gilbert Martina officialise l'information via l'AFP

L'information a été officialisée par Gilbert Martina, qui a écrit par messagerie à l'AFP : "Advocaat est de retour." Cela était plus que jamais dans l'air après le licenciement de Fred Rutten.


Curaçao figure dans un groupe assez relevé. Le pays affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Le premier match de la sélection sera face à l'Allemagne le 14 juin prochain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Dick Advocaat

Plus de news

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
4
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
1
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12:20
3
Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

12:00
6
"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

11:30
Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

11:00
1
Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

10:25
Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

10:00
2
L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

09:30
Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

09:00
Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

Karel Geraerts vers un grand retour au Sporting Charleroi la saison prochaine ?

08:30
Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

Avec Bruges - Union en tête d'affiche : voici les arbitres désignés pour la 8e journée des Play-Offs

08:00
"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

"J'ai découvert Hans Vanaken" : Rudi Garcia fait l'éloge du capitaine de Bruges pour la télévision française

07:00
Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

Un derby montois en D1 FFA : Flénu, 5000 habitants, crée l'exploit avec 4 montées en 5 ans

06:40
Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

Zulte Waregem voit grand : un coach d'Anderlecht ou de Bruges à la tête de l'Essevee la saison prochaine ?

23:00
Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

22:40
Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

22:30
Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat" Réaction

Noah Sadiki fêtera-t-il...un deuxième titre avec l'Union ? "Je vais vérifier ce que dit mon contrat"

22:00
Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

Grand ménage à Mons : 13 (!) joueurs s'en vont après la montée manquée

21:40
Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

21:20
1
La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

La liste de Rudi Garcia, c'est pour vendredi : y a-t-il la place pour des surprises de dernière minute ?

21:00
Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

11/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved