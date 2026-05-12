Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Son nom de famille vous dit certainement quelque chose : Nolan Song a quitté la RAAL et signé au Beerschot.

C'est le fils d'une ancienne star mondiale, mais il évoluait jusqu'ici dans l'anonymat des équipes de jeunes de la RAAL : Nolan Song (19 ans) quitte les Loups et va rejoindre les U21 du Beerschot. La nouvelle a été officialisée par le club anversois.

Nolan Song est le fils d'Alexandre Song, ancien milieu de terrain d'Arsenal et du FC Barcelone aujourd'hui âgé de 38 ans et qui a pris sa retraite en 2023 après une ultime pige très surprenante à l'AS Arta Solar, club de... Djibouti.

Nolan Song, attaquant au contraire de son père

Alex Song était surtout un pilier des Gunners de 2006 à 2012 (196 matchs), et a ensuite évolué au FC Barcelone de 2012 à 2016. Il a également été international camerounais à 49 reprises.

Nolan Song est passé par le centre de formation de la Masia, et a rejoint la RAAL en 2024, y signant un premier contrat professionnel. À la différence de son père, qui était un milieu de terrain, le fils est un attaquant, qui a inscrit 7 buts cette saison avec les U21 louviérois.



L'objectif pour Song au Beerschot est tout d'abord de s'intégrer au noyau U21, mais aussi d'assez rapidement intégrer l'équipe A.