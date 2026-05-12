Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"
Photo: RFC Liège
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L'ancien joueur du RFC Liège et du RFC Seraing, Alessio Cascio, a résilié son contrat avec Portogruaro, club de quatrième division italienne. Il s'est confié au micro de Sudinfo sur l'aventure compliquée qu'il a vécue en Italie.

Alessio Cascio a signé en Serie D au Portogruaro le 21 août dernier. Le Liégeois était ravi de se lancer dans une aventure en Italie, mais celle-ci a tourné au cauchemar assez rapidement.

En janvier, il a reçu un appel pour le moins surprenant : "Le président m’a appelé pour savoir s’il pouvait couper mon salaire en deux, au même titre que quatre autres joueurs. Évidemment, on a tous refusé. À partir de ce moment-là, on n’a plus jamais été payés, pas plus que le loyer de mon appartement qui avait été négocié dans mon contrat. On a aussi été écartés du groupe et on devait s’entraîner à part."

"Ça a été une vraie surprise, car rien ne laissait présager tout ça", a-t-il souligné. "J’ai emmené ma femme et ma fille en Italie et, avec un contrat de deux ans, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça, surtout que je me plaisais bien et que je jouais tous les matchs en première partie de saison."

Alessio Cascio arnaqué par le président

Lors du mercato hivernal, Alessio Cascio attirait les convoitises, mais le président ne voulait pas qu'il parte. "Je sentais tout doucement qu’il fallait que je parte. D’autres joueurs avaient déjà quitté le club avant, sentant que la direction n’était pas claire. Mais quand je l’ai eu au téléphone un matin, il m’a fait des promesses en argumentant que tout allait bien se passer et je l’ai cru. Mais clairement, je me suis fait arnaquer par ce président."


Alors qu'il a tenté de résoudre son contrat en janvier, cela n'a abouti que la semaine dernière. Le joueur est désormais prêt à trouver un nouveau défi et est même ouvert à jouer dans le football amateur.

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