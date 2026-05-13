"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

Malgré une très bonne saison sur le plan personnel avec le SCO Angers, Hervé Koffi n'a pas remporté le prix de meilleur gardien aux Trophées UNFP lundi soir.

L'ancien gardien du Royal Excel Mouscron et du Sporting de Charleroi a pourtant réalisé pour le moment le plus grand nombre d'arrêts en Ligue 1 cette saison. Il peut également se targuer d'avoir le plus haut taux de buts évités et le meilleur pourcentage d'arrêts du championnat. Mais cela n'a pas suffi.

C'est Robin Risser, gardien du RC Lens, qui a été élu meilleur gardien dès sa première saison dans le championnat français. Le Français a gardé son but inviolé à 11 reprises en 33 matchs. Hervé Koffi a, de son côté, un total de 10 clean sheets en 29 matchs.

Le SCO Angers peut compter sur le soutien de son équipe : "Plus grand nombre d'arrêts. Plus haut taux de buts évités. Plus haut pourcentage d'arrêts. Dix clean sheets. Pas suffisant pour ce trophée, apparemment. Pour nous, c'est bien toi le Meilleur Gardien de Ligue 1, Hervé."

Plus grand nombre d'arrêts.

Plus haut taux de buts évités.

Plus haut pourcentage d'arrêts.

Dix clean sheets.



Pas suffisant pour ce trophée, apparemment 🤷‍♂️



Pour nous, c'est bien toi le Meilleur Gardien de Ligue 1, Hervé 🖤🤍 pic.twitter.com/DYa3T369ri — Angers SCO (@AngersSCO) May 11, 2026

Hervé Koffi est d'ailleurs prêté par le RC Lens au SCO Angers. Le gardien burkinabé a rejoint le club nordiste en juillet 2024 en provenance du Sporting de Charleroi. Il ne compte cependant que six matchs à son actif avec l'équipe première du RC Lens.





Une valeur marchande en augmentation

La valeur marchande d'Hervé Koffi a explosé cette saison. Le portier est désormais estimé à 5 millions d'euros selon Transfermarkt, sa plus haute valeur marchande jamais atteinte. Il est arrivé au RC Lens pour la moitié et est actuellement lié jusqu'en fin de saison à Angers.

Le club avec lequel Hervé Koffi a le plus joué reste pour l'instant le Sporting de Charleroi. Avec les Zèbres, il compte pas moins de 96 matchs disputés pour 136 buts encaissés et 27 clean sheets. À Mouscron, il a disputé 34 matchs pour 54 buts concédés et cinq matchs sans encaisser.