"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Pas suffisant pour ce trophée, apparemment" : l'ancien gardien de Charleroi Hervé Koffi soutenu par son club
Photo: © photonews
Deviens fan de Angers! 1

Malgré une très bonne saison sur le plan personnel avec le SCO Angers, Hervé Koffi n'a pas remporté le prix de meilleur gardien aux Trophées UNFP lundi soir.

L'ancien gardien du Royal Excel Mouscron et du Sporting de Charleroi a pourtant réalisé pour le moment le plus grand nombre d'arrêts en Ligue 1 cette saison. Il peut également se targuer d'avoir le plus haut taux de buts évités et le meilleur pourcentage d'arrêts du championnat. Mais cela n'a pas suffi.

C'est Robin Risser, gardien du RC Lens, qui a été élu meilleur gardien dès sa première saison dans le championnat français. Le Français a gardé son but inviolé à 11 reprises en 33 matchs. Hervé Koffi a, de son côté, un total de 10 clean sheets en 29 matchs.

Le SCO Angers peut compter sur le soutien de son équipe : "Plus grand nombre d'arrêts. Plus haut taux de buts évités. Plus haut pourcentage d'arrêts. Dix clean sheets. Pas suffisant pour ce trophée, apparemment. Pour nous, c'est bien toi le Meilleur Gardien de Ligue 1, Hervé."

Hervé Koffi est d'ailleurs prêté par le RC Lens au SCO Angers. Le gardien burkinabé a rejoint le club nordiste en juillet 2024 en provenance du Sporting de Charleroi. Il ne compte cependant que six matchs à son actif avec l'équipe première du RC Lens.

Une valeur marchande en augmentation

La valeur marchande d'Hervé Koffi a explosé cette saison. Le portier est désormais estimé à 5 millions d'euros selon Transfermarkt, sa plus haute valeur marchande jamais atteinte. Il est arrivé au RC Lens pour la moitié et est actuellement lié jusqu'en fin de saison à Angers.

Le club avec lequel Hervé Koffi a le plus joué reste pour l'instant le Sporting de Charleroi. Avec les Zèbres, il compte pas moins de 96 matchs disputés pour 136 buts encaissés et 27 clean sheets. À Mouscron, il a disputé 34 matchs pour 54 buts concédés et cinq matchs sans encaisser.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Angers
Hervé Koffi

Plus de news

"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

"Il faudra m'abattre pour se débarrasser de moi" : la conférence de presse folle de Florentino Pérez

09:00
🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

08:40
La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

08:20
Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

Voici où se jouera France-Belgique en Nations League le 5 octobre prochain

08:00
"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

"Il est fait pour rester à Man United" : une légende du club anglais ne tarit pas d'éloges sur Senne Lammens

07:30
"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

"Bien sûr qu'il peut atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal" : Pep Guardiola croit en Jérémy Doku

23:00
Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

Alessio Cascio a vécu un calvaire en Italie : "Je me suis fait arnaquer par ce président"

22:30
Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand" Interview

Lommel peut-il vraiment rêver de la D1A ? "L'écart entre les deux équipes n'est pas grand"

22:00
Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli en danger à l'AS Monaco ?

21:30
L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

L'annonce de la liste de Rudi Garcia pour le Mondial sera retransmise en direct dans les journaux télévisés

21:00
Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

Des soucis de sécurité à Bruxelles avant la finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union ?

20:30
Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

Énorme coup dur pour Arsenal : un joueur manquera la finale de la Ligue des champions

20:00
Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Le CEO du club, Thomas Rodrigues Pereira, répond

19:30
OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

OFFICIEL : Dick Advocaat est de nouveau l'entraîneur de Curaçao et va battre un record historique au Mondial

19:00
Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

Le fils d'une ancienne star mondiale quitte les jeunes de la RAAL

18:30
Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

Jelle Vossen se lâche sur Sven Vandenbroeck : "Il avait un problème personnel avec moi"

18:00
L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière" Réaction

L'Union s'est-elle trouvée un nouveau roc ? "Il va faire une grande carrière"

17:30
Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

Surprenant : pas une titularisation et pas un but cette saison, mais un Brugeois sera à la Coupe du Monde 2026

17:00
Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, il explique son choix

16:08
1
Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

Bram Van Driessche sera arbitre vidéo d'un match prestigieux avant de s'envoler pour le Mondial

16:30
2
La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

La saison de Lukaku se termine avec 64 minutes et aucune titularisation : il pourrait revenir en Belgique

15:50
"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

"Ces scènes n'ont pas leur place dans le football" : La Gantoise réagit fermement

15:00
4
Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine Interview

Le Beerschot a échoué mais visera la montée directe la saison prochaine

14:40
Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

Énorme désillusion pour Francis Amuzu, qui risque d'être privé de première sélection avec le Ghana

14:20
Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

Il mérite probablement mieux : un club veut absolument Christos Tzolis, mais aura du mal à le convaincre

13:50
On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

On en sait plus sur la blessure de Zeno Debast : que va faire Rudi Garcia ?

13:27
1
Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

Thorgan Hazard, laissé au repos dimanche... et sur le banc en Coupe aussi ?

12:40
1
Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

Un bénéfice potentiel de 10 millions : voilà pourquoi le Sporting d'Anderlecht a foncé sur Antoine Sibierski

13:00
Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

Les Blauw & Zwart risquent la catastrophe : pourquoi Bruges contestera la relégation du Club NXT jusqu'au bout

12:20
3
Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

Onze buts en huit matchs, un profil qui manque : et si c'était lui, la grosse surprise de Rudi Garcia ?

12:00
6
"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

"Il est amoché" : Antonio Conte donne des nouvelles de Kevin De Bruyne, absent avec Naples ce lundi

11:30
Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

Officiel : un changement attendu et confirmé dans l'organigramme du Sporting Charleroi

11:00
1
Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

Balle dans le camp de l'Union belge : Matias Fernandez-Pardo veut jouer la Coupe du monde avec la Belgique

10:00
2
Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

Le Standard retient son souffle pour Casper Nielsen, deux autres Rouches incertains pour Genk

10:25
L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

L'émotion palpable de Memo Ochoa avant son... sixième et dernier Mondial : "Tant qu'il y aura une chance..."

09:30
Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

Le prochain entraîneur de la RAAL sera connu cette semaine : "On veut notre mot à dire sur le staff"

12/05

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 29
Paris FC Paris FC 4-1 Monaco Monaco
Marseille Marseille 3-1 Metz Metz
Auxerre Auxerre 0-0 Nantes Nantes
Rennes Rennes 2-1 Angers Angers
Toulouse Toulouse 0-4 Lille OSC Lille OSC
Nice Nice 1-1 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 2-0 Lorient Lorient
Brest Brest 19:00 Strasbourg Strasbourg
Lens Lens 21:00 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved