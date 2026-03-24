Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison
Photo: © photonews
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Antoine Griezmann et l'Atlético Madrid, c'est fini. Ou plutôt : ce sera fini au terme de la saison 2025-2026.

Antoine Griezmann (35 ans) quittera l'Atlético Madrid au terme de la saison en cours. En fin de contrat en 2027, Griezmann, qui avait pourtant prolongé l'été dernier, ne restera pas plus longtemps chez les Colchoneros et quittera même le football européen. 

Lui qui a toujours été attiré par la MLS va désormais y continuer sa carrière : l'Orlando City SC a annoncé officiellement l'arrivée du champion du monde 2018 via son site officiel.  Antoine Griezmann a signé à Orland jusqu'à la saison 2027-2028, avec une option pour une saison supplémentaire.

Antoine Griezmann rejoint Orlando City

Il rejoindra donc le club floridien l'été prochain en tant que Designated Player, à partir du mois de juillet. L'occasion pour l'ex-international français, peut-être, de rendre visite aux Bleus aux USA durant la Coupe du Monde, qui battra son plein. 

Antoine Griezmann a en effet annoncé sa retraite internationale en septembre 2024 déjà, au terme d'une très riche carrière lors de laquelle il a cumulé 137 caps (44 buts) pour l'Equipe de France. Il a remporté la Coupe du Monde 2018 et la Nations League 2021, ainsi que disputé la finale de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022. 


À l'Atlético Madrid aussi, le Français aura marqué l'histoire : Griezmann est le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, où il a évolué de 2014 à 2019 puis de 2021 à aujourd'hui. 

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