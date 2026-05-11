Eden Hazard analyse la saison du Real Madrid et donne son avis sur un retour de José Mourinho

Eden Hazard a reconnu que le FC Barcelone méritait le titre de champion d'Espagne, remporté ce dimanche lors du Clasico. Il a analysé la saison à venir des Merengue.

Malgré les moments difficiles qu'il a pu passer à Santiago Bernabeu, Eden Hazard ne ressent aucune amertume vis-à-vis du Real Madrid : l'ex-Diable Rouge est toujours un fervent supporter de son ancienne équipe. Il a suivi avec attention le Clasico de ce dimanche, perdu par le Real, et a ensuite donné ses impressions au micro d'ESPN.

"Il nous manquait quelques joueurs, Mbappé n'était pas là, Valverde non plus... Mais c'est mérité, le Barça a été le plus fort et méritait de gagner la Liga, de gagner aujourd'hui. On doit l'accepter", déclare Hazard. "Il faudra travailler un peu plus tard après les vacances et revenir plus forts la saison prochaine".

Hazard aimerait revoir Mourinho au Real Madrid

Toujours en employant ce "nous" qui montre bien qu'il s'identifie toujours à la Maison Blanche, Eden Hazard a ensuite analysé ce qu'il manquait au Real Madrid cette saison. "Je crois que c'est un tout, ce n'est pas un joueur ou l'autre... Nous avons aussi viré le coach après 3 mois, c'est difficile de s'en remettre. Ca arrive dans le foot, c'était une mauvaise saison et il faut rebondir", relativise l'ex-Madrilène.

Les rumeurs évoquent désormais l'arrivée sur le banc d'un coach que Hazard a bien connu du côté de Chelsea : José Mourinho. "Bien sûr, j'aimerais qu'il revienne au Real. Je le connais bien, c'est l'un des plus grands entraîneurs des vingt dernières années et je sais qu'il serait l'homme de la situation, mais il faut voir si lui en a envie", pointe Eden. "Une saison est longue, et il y aura aussi des transferts entrants cet été... J'ai hâte de la saison à venir".

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En attendant, José Mourinho a réagi aux rumeurs l'envoyant sur le banc des Merengue, affirmant qu'aucune discussion n'avait eu lieu et qu'il n'y penserait pas avant que le tout dernier match de la saison portugaise ait été joué.