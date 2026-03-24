Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

Le staff médical du Real Madrid aurait commis une énorme erreur dans le dossier Mbappé, au point de retarder le bon diagnostic.

Kylian Mbappé a tenu à mettre fin aux inquiétudes sur son genou. Il a répondu face aux nombreuses rumeurs : "Le genou ? Ça va très bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies."

Dans la foulée, il a livré une précision importante. "Ça va bien, j'ai récupéré à 100%, j'ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris." Une phrase qui laisse entendre que ça n'a pas été bien géré au départ.

Daniel Riolo accuse le Real Madrid d'avoir commis une grosse erreur sur RMC. Il parle d’un diagnostic complètement raté, avec des conséquences qui auraient pu être bien plus graves pour le joueur.

Et si c'était pareil pour Courtois ?

La blessure de Thibaut Courtois pourrait interpeller. Sorti à la pause contre Manchester City, le Diable Rouge est touché à l'adducteur droit et sera absent environ un mois et demi. Après ce qu'il s'est passé avec Mbappé, on peut se demander si le diagnostic est le bon.



Riolo affirme que cette erreur de diagnostic aurait provoqué un séisme en interne. Une partie du staff médical du Real Madrid aurait été écartée après cet épisode.