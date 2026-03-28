Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

Aujourd'hui, les U19 belges ont préservé leurs chances de qualification pour le Championnat d'Europe face à la République tchèque.

La mission était simple pour les hommes de David Penneman contre la République tchèque : il fallait absolument s'imposer. Après le nul du match aller, la Belgique U19 l'a finalement emporté sur le plus petit écart et conserve ainsi ses chances de qualification.

Après avoir laissé filer des points plus tôt dans ce mini-tournoi contre le Danemark, les jeunes Belges se sont immédiatement retrouvés sous pression. Contre la République tchèque, la tâche s'est une nouvelle fois avérée difficile, car les deux équipes sont restées longtemps à égalité.

La Belgique conserve un mince espoir de se qualifier

Ce n'est qu'après une heure de jeu que le sort de la rencontre s'est décidé. Kaye Furo (ex-Club Bruges) a inscrit le but libérateur et donné l'avantage à la Belgique. La fin du match a été particulièrement tendue pour les Belges. Le milieu de terrain Zaid Bafdili a dû regagner les vestiaires prématurément après avoir reçu un deuxième carton jaune, laissant l'équipe à dix.

Les Tchèques n'ont toutefois pas réussi à exploiter cet avantage numérique. Au contraire, la Belgique est restée dangereuse et s'est même créé une occasion en or pour sceller définitivement le sort du match. Dans le temps additionnel, la sélection belge U19 a obtenu un penalty, mais Musuayi n'a pas réussi à le convertir.



La situation dans le groupe de la Belgique reste particulièrement serrée. Seul le vainqueur du groupe se qualifie pour l'Euro, ce qui signifie que la Belgique doit battre la Lettonie mardi tout en dépendant du résultat du Danemark.