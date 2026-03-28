Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

Chafik Ouassal et Lorenz Lomme
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Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV
Photo: © photonews
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On retrouve traditionnellement pas mal de jeunes talents belges du côté du PSV. Nicolas Verkooijen en fait partie. Le verra-t-on bientôt à l'œuvre dans notre pays ?

Âgé de 19 ans, Nicolas Verkooijen s'est déjà fait remarquer positivement avec Jong PSV. Cette saison, il compte 8 buts et 2 passes décisives en Keuken Kampioen Divisie. Des statistiques très honorables.

Il a aussi goûté à l'Eredivisie cette saison. Il est monté trois fois au jeu pour de très courtes apparitions, notamment lors du choc contre Feyenoord (victoire 3-0). Au total, il compte déjà cinq apparitions avec l'équipe première.

Intérêt venu de Belgique pour Verkooijen

Cela montre que le PSV croit en lui. Le club d'Eindhoven souhaite prolonger le contrat arrivant à échéance du jeune Belge, mais selon ESPN, un départ ferait également partie de ses options.

Verkooijen susciterait l'intérêt de l'ensemble du haut et du milieu de tableau aux Pays-Bas comme en Belgique. Le FC Utrecht ferait notamment partie des prétendants.


Verkooijen va donc devoir faire un choix important pour la suite de sa toute jeune carrière. Reste-t-il au PSV pour tenter de se faire une place dans le noyau A, ou opte-t-il pour davantage de temps de jeu au plus haut niveau ?

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