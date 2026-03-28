Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

On retrouve traditionnellement pas mal de jeunes talents belges du côté du PSV. Nicolas Verkooijen en fait partie. Le verra-t-on bientôt à l'œuvre dans notre pays ?

Âgé de 19 ans, Nicolas Verkooijen s'est déjà fait remarquer positivement avec Jong PSV. Cette saison, il compte 8 buts et 2 passes décisives en Keuken Kampioen Divisie. Des statistiques très honorables.

Il a aussi goûté à l'Eredivisie cette saison. Il est monté trois fois au jeu pour de très courtes apparitions, notamment lors du choc contre Feyenoord (victoire 3-0). Au total, il compte déjà cinq apparitions avec l'équipe première.

Intérêt venu de Belgique pour Verkooijen

Cela montre que le PSV croit en lui. Le club d'Eindhoven souhaite prolonger le contrat arrivant à échéance du jeune Belge, mais selon ESPN, un départ ferait également partie de ses options.

Verkooijen susciterait l'intérêt de l'ensemble du haut et du milieu de tableau aux Pays-Bas comme en Belgique. Le FC Utrecht ferait notamment partie des prétendants.



Verkooijen va donc devoir faire un choix important pour la suite de sa toute jeune carrière. Reste-t-il au PSV pour tenter de se faire une place dans le noyau A, ou opte-t-il pour davantage de temps de jeu au plus haut niveau ?