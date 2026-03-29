Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

Ce samedi, le Maroc affrontait l'Equateur. L'occasion des grands débuts de Mohamed Ouahbi à la tête des Lions de l'Atlas.

C'est le début d'une folle aventure qu'on aurait bien été incapable de prédire il y a quelques années de ça : l'ancien entraîneur des jeunes et adjoint du RSC Anderlecht Mohamed Ouahbi a dirigé son premier match à la tête de l'équipe nationale du Maroc ce samedi, face à l'Equateur.

À la suite de la démission de Walid Regragui suite à l'échec en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (même si le Maroc a finalement été sacré sur tapis vert), c'est en effet le Belgo-Marocain bien connu chez nous qui l'a remplacé. Poussé par son titre mondial avec les U23, Ouahbi a la cote au Maroc.

L'Equateur, gros test pour le Maroc

Ce premier match ne s'est cependant pas passé comme prévu puisque les Lions de l'Atlas ont dû se contenter d'un partage face à l'Equateur (1-1), arraché en fin de rencontre sur un but de El Aynaoui à la 88e minute de jeu.

"L'Equateur est une bonne équipe qui a terminé deuxième de la zone AmSud devant le Brésil ou la Colombie", rappelle toutefois Mohamed Ouahbi après la rencontre dans des propos rapportés par Foot Mercato. "Ils ont battu l'Argentine et la Colombie".



Notons que Zakaria El Ouahdi ou encore Rayane Bounida n'ont pas obtenu de temps de jeu durant ce match, au contraire de Chemsdine Talbi et Bilal El Khannouss. Au Mondial, le Maroc affrontera le Brésil, l'Ecosse et Haïti dans le groupe C.