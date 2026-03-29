"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

Chafik Ouassal
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"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu
Photo: © photonews
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Les tensions lors des manifestations à Louvain, jeudi soir, sont en grande partie dues à la présence d'un groupe de hooligans du Club de Bruges. C'est ce que confirme la police locale, un jour après les faits.

Selon les forces de l'ordre, un groupe d'une soixantaine d'hommes vêtus de noir cherchait clairement l'affrontement. Les tensions ont éclaté au départ de la "ReMigratieMars" organisée par la Nationalistische Studentenvereniging (NSV).

Peu après, une contre-manifestation de la Coalition antifasciste s'était déroulée relativement calmement. La situation a rapidement dégénéré ensuite, aux abords du Herbert Hooverplein et du Ladeuzeplein.

D'après la police, ce ne sont pas tant les manifestants eux-mêmes qui ont provoqué l'escalade. Les problèmes ont commencé lorsque le groupe d'hommes habillés en noir s'est mêlé au cortège et a immédiatement cherché la confrontation avec des contre-manifestants de gauche. 

Des feux d'artifice et des canettes ont été jetés

Une soixantaine de hooligans du Club Bruges ont cherché l'affrontement avec des manifestants : "Il s'agissait de plus de soixante individus qui, selon nos informations, sont actifs comme hooligans du Club Bruges, et possiblement aussi membres du noyau dur d'autres clubs de football", indique Marc Vranckx dans Het Laatste Nieuws. 

"Ils se distinguaient par leur tenue noire uniforme et leur comportement. Grâce à une intervention rapide, nous avons pu reprendre le contrôle de la situation et éviter le pire. Avec autant d'individus, c'est difficile d'intervenir c'est pourquoi nous les avons suivis et contrôlés en permanence", explique encore le porte-parole de la police.

À l'issue de la marche, les hooligans ont été accompagnés jusqu'à leurs voitures et escortés hors de la ville. Au total, 25 arrestations administratives ont été effectuées, principalement parmi les contre-manifestants. Une escalade dans le centre-ville a finalement été évitée.

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