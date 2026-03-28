USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

Chafik Ouassal
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USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match
Photo: © photonews

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Les Diables Rouges entament leur mini-tournée américaine par un match amical à Atlanta contre les États-Unis, pays hôte de la prochaine coupe du Monde.

Belgique et États-Unis s'affrontent pour la septième fois de leur histoire. Pour ce match de préparation en terre américaine, les deux formations profitaient de cette occasion pour se présenter avec de nouvelles tenues.

Cependant, le résultat visuel pour les spectateurs (surtout les téléspectateurs) tourne un peu au fiasco... en effet, beaucoup de supporters se montrent très critiques et agacés. Ils partagent leur frustration sur les réseaux sociaux, estimant que les tenues se ressemblent beaucoup trop.

Cela suscite beaucoup d’incompréhension mais surtout des difficultés pour suivre le match, avec deux jeux dont les couleurs sont bien trop similaires.

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