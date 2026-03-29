Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

Trois Diables Rouges ont disputé leurs premières minutes de jeu ce samedi face aux USA : Nathan De Cat, Nathan Ngoy et Mika Godts. On espère voir l'un des trois titulaires mardi face au Mexique.

Les voilà officiellement Diables Rouges. Être repris et du voyage aux USA était déjà un bel accomplissement pour Nathan De Cat, Nathan Ngoy et Mika Godts, mais pouvoir monter au jeu à Atlanta était bien sûr ce qu'ils attendaient avec impatience, et le score leur a qui plus est permis de le faire sans pression.

Le premier entrant était Ngoy, monté au sein d'une défense largement remaniée à l'heure de jeu. Une grosse demi-heure pour le Lillois, qui a été serein et solide, tout en étant très propre à la relance. On sera curieux de le voir face à une opposition plus solide, car il y a une place à prendre dans cette défense.

Nathan De Cat impressionnant pour ses 17 ans

Un peu plus tard, les deux autres petits nouveaux sont entrées au jeu : Nathan De Cat et Mika Godts. L'Anderlechtois intègre le top 10 des Diables Rouges les plus jeunes de l'histoire à 17 ans, 8 mois et 9 jours, loin derrière Jorthy Mokio, Romelu Lukaku ou encore Anthony Vanden Borre mais devant des garçons comme Eden Hazard et Youri Tielemans.

Et De Cat n'en a rien laissé paraître : d'une sérénité à toute épreuve, il a amené la présence physique que Garcia souhaitait voir de sa part et délivré de très bons ballons, en un temps, en plusieurs, vers l'avant. Peut-il débuter face au Mexique ?

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Mika Godts, lui, a été fidèle à lui-même : sa première prise de balle a été l'occasion d'un dribble forçant une faute adverse. Insaisissable et au-dessus du lot sur le plan technique, l'Ajacide a laissé sa carte de visite... mais est peut-être celui des trois qui aura le plus fort à faire pour décrocher sa place en juin au vu de la concurrence sur les ailes. Si ça ne tenait qu'à nous, il en serait, et démarrerait même lors du match suivant...