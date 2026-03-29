Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

Rudi Garcia pourra préparer le match de mardi en regardant le match du Mexique face au Portugal. Une rencontre qui s'est terminée sans buts.

Comme son ancien employeur, Roberto Martinez a décidé de se déplacer outre-Atlantique durant cette trêve internationale. Et comme la Belgique, le Portugal affrontera le Mexique et les USA - seul l'ordre des matchs sera inversé. Alors que les Diables Rouges défiaient les Etats-Unis à Atlanta, la Seleçao affrontait donc le Tri à Mexico City la nuit passée.

Pour l'occasion, le Portugal faisait office d'adversaire de gala pour la réouverture du légendaire Stade Azteca de Mexico, après près de deux ans de travaux destinés à lui refaire une beauté pour la Coupe du Monde 2026. Le stade, qui a déjà accueilli deux finales de Coupe du Monde, sera en effet celui du match d'ouverture du prochain tournoi.

Le Portugal cale face au Mexique

Malheureusement, la rencontre a été endeuillée : un supporter mexicain a fait une chute mortelle en avant-match. En état d'ébriété, il aurait tenté de sauter du deuxième au premier étage du stade depuis l'extérieur, et est tombé jusqu'au rez-de-chaussée.

Côté football, le Portugal, privé de Cristiano Ronaldo durant cette trêve, n'est pas parvenu à trouver la faille face à un Mexique solide et peu inquiété (0-0), à part sur une frappe de Gonçalo Ramos, qui a heurté le poteau en première période.



Notons que Guillermo Ochoa, l'ancien gardien du Standard qui a fêté son retour en sélection, n'était pas titulaire. Peut-être disputera-t-il donc le second match du Mexique, à Chicago, face aux Diables Rouges. Le Portugal de Martinez, de son côté, défiera les USA à Atlanta, comme la Belgique.