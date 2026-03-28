Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

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Photo: © Photonews
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Sacha Kljestan suivra attentivement le match de ce soir entre les États-Unis et la Belgique. Mais ce qu'il attend plus que tout, c'est évidemment la Coupe du Monde, pour y recroiser un certain Romelu Lukaku.

Sacha Kljestan aura beau ne pas être présent au match entre ses compatriotes et les Diables Rouges, il y prêtera une grande attention. Travaillant désormais pour la MLS, il a hâte de revoir la Coupe du Monde sur le sol américain, comme il l'explique à La Dernière Heure.

"En 1994, lors de la dernière édition chez nous, j'avais neuf ans. J'ai été inspiré par ce tournoi. Cela m'a donné envie de réussir dans le football. Cet été, deux matchs de l'équipe nationale des États-Unis auront lieu à Los Angeles (où il réside) et mon fils a neuf ans. C'est une belle histoire. J'espère qu'il sera inspiré à son tour", explique-t-il avec une certaine pointe d'émotion.

Les retrouvailles avec Lukaku, 15 ans après son départ d'Anderlecht ?

Il attend aussi de retrouver les Diables : "La Belgique dispute un match à Los Angeles pendant le Mondial. Là, j'espère vraiment être au stade et y voir quelques amis. Et surtout revoir Romelu Lukaku avec la sélection. Si Romelu et David Steegen (qu'il a bien connu à Anderlecht) sont là, je viendrai au match, c'est certain".

Quand nos confrères demandent à Kljestan quel sera le joueur belge le plus attendu par les supporters américains, il se veut catégorique : "Romelu Lukaku. Il reste le plus célèbre ici. J'aimerais le voir en MLS. Ce serait un rêve pour moi d'aider à le faire venir aux États-Unis. Les gens adoreraient sa personnalité. Et il marquerait énormément de buts".


Une idée qui entrerait quelque peu en contradiction avec le plan de Big Rom, dont le retour à Anderlecht est très attendu : "Je ne peux pas trancher. La moitié de mon cœur est pour un scénario. L'autre moitié pour l'autre. Dans les deux cas, je serais très heureux", sourit Kljestan.

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