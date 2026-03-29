Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

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Photo: © photonews

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Senne Lammens s'est dit satisfait de sa prestation après la victoire 2-5 des Diables Rouges face aux États-Unis. Le gardien de Manchester United a été préféré à Matz Sels par le sélectionneur Rudi Garcia et n'a pas déçu.

C'était prévu : Senne Lammens a joué le premier des deux matchs amicaux belges sur le sol américain, avant que Matz Sels le supplée face au Mexique. Mais il semble assez clair que le portier de Manchester United, désormais, est la doublure attitrée de Thibaut Courtois.

Rudi Garcia et Kevin De Bruyne, d'ailleurs, n'ont pas manqué de souligner la très belle prestation de Lammens, et de le comparer au portier du Real Madrid. "C'est sympa d'être comparé à Courtoi", a souri le Mancunien. "Je vais essayer de confirmer ça à l'avenir". 

Le gardien est toutefois resté lucide face aux réactions positives. "J'essaie simplement de faire mon travail et d'être présent quand il le faut. Aujourd'hui, ça a bien fonctionné, mais je dois confirmer". 

Matz Sels sera titulaire face au Mexique 

Contre le Mexique, Lammens devrait à nouveau laisser sa place à Sels, mais il n'y voit pas de problème. "On sait qu'il y a de la rotation lors de ces matchs amicaux. Tout le monde reçoit sa chance et doit tenter de la saisir", estime-t-il. 

Lire aussi… Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"
Avec cette prestation solide, Lammens a en tout cas marqué des points. "À moi de continuer de me montrer et d'être prêt quand le coach aura besoin de moi", a-t-il conclu. Si l'absence de Courtois serait naturellement une grosse perte, ce n'est clairement pas le secteur qui fera trembler les Diables à l'avenir. 

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