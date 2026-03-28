Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

Le football néerlandais pourrait subir de lourdes conséquences après ce qui est déjà baptisé "Passeportgate". Un débat qui menace de prendre une ampleur bien plus large.

Le joueur des Go Ahead Eagles Dean James a opté l'an dernier pour une carrière internationale avec l'Indonésie et a obtenu un passeport indonésien. Selon les règles néerlandaises, il perdrait ainsi automatiquement sa nationalité néerlandaise. Cela impliquerait qu'il soit considéré comme un joueur qui n'est pas de l'UE et qu'il ne soit donc pas automatiquement qualifié pour jouer en Eredivisie.

Le NAC Breda a aussitôt tiré la sonnette d'alarme et a déposé une plainte auprès de la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB). Si cette plainte s'avère fondée, des matches pourraient même être rejoués ou voir leur résultat modifié.

Le chaos menace le football néerlandais

La fédération mène actuellement une enquête et veut d'abord rassembler tous les faits. Du jour au lendemain, de très nombreux joueurs aux Pays-Bas pourraient ne plus être qualifiés.

Entre-temps, le dossier a pris une tout autre dimension. D'autres clubs examinent également leur situation, car les joueurs qui choisissent de jouer pour l'Indonésie ou le Suriname pourraient se retrouver dans la même zone grise juridique. Cela signifierait que bon nombre de footballeurs seraient soudainement considérés comme ne faisant pas partie de l'UE.

Dans ce contexte, le nom de Tjaronn Chery, ancien joueur de l'Antwerp est également cité. L'international surinamais fait partie du groupe de joueurs susceptibles d'être soumis à la même réglementation, ce qui accroît encore la portée du dossier.





Si le procureur donne raison au NAC Breda, les conséquences pourraient être lourdes pour le football professionnel néerlandais. Les clubs risquent des sanctions sportives, des matches pourraient être contestés, et les joueurs eux-mêmes pourraient voir leur avenir basculer.