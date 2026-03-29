La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"
Photo: © photonews

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Se peut-il que Lionel Messi ne dispute pas la Coupe du Monde 2026 ? La star argentine est présente durant cette trêve internationale, mais Lionel Scaloni, son sélectionneur, est resté évasif.

Lionel Messi a disputé 45 minutes la nuit passée lors du match amical entre l'Argentine et la Mauritanie (2-1), un match à l'intérêt tout relatif mais mis en place de manière un peu improvisée. En effet, durant cette trêve internationale, l'Argentine devait initialement affronter l'Espagne pour la Finalissima, sorte de Supercoupe intercontinentale entre les vainqueurs de la Copa America et de l'Euro. 

S'il aura 39 ans durant la prochaine Coupe du Monde, on imagine bien mal que Lionel Messi manque ce qui devrait être son ultime rendez-vous avec l'Albiceleste, qui plus est sur le sol américain où il évolue en club depuis 2023.

Lionel Messi pourrait-il manquer la Coupe du Monde ? On en doute 

Mais Lionel Scaloni, son sélectionneur, est resté évasif en conférence de presse. "C'est à lui que vous devez poser la question. Vous connaissez ma position : je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il la dispute", affirme-t-il.

"Je suis convaincu qu'il doit y être. Ce serait la meilleure chose pour le monde du football. Ce ne sont pas seulement les Argentins qui veulent le voir jouer, c’est le monde entier", continue Lionel Scaloni. "Je souhaite évidemment le sélectionner, mais la décision finale lui revient. Il a gagné le droit de choisir en toute sérénité. Quelle que soit sa décision, ce sera la meilleure pour l’équipe et pour lui-même. Nous espérons qu’il vienne, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment.”


Si le sélectionneur de l'Argentine est si évasif, c'est parce que Lionel Messi a lui-même refusé de confirmer qu'il serait bel et bien présent en juin prochain pour disputer sa 6e Coupe du Monde. L'octuple Ballon d'Or attendrait de voir son état de forme. Mais ses performances avec l'Inter Miami laissent peu de place au doute. Ce serait en tout cas un énorme camouflet pour les USA si Messi, superstar qui a contribué à la popularité de la MLS ces dernières années, manquait à l'appel...

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