Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

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Mais dans quel pétrin s'est mis Romelu Lukaku ? En restant en Belgique, l'attaquant s'exposerait désormais, selon la presse italienne, à des poursuites judiciaires de la part de son club.

En refusant de rentre dès la semaine passée en Italie et en restant en Belgique, chez Lieven Maesschalck, pour y suivre sa rééducation, Romelu Lukaku s'est mis dans une situation très compliquée. Le Napoli attendait en effet son attaquant à l'entraînement dès jeudi passé, et lui a désormais déposé un ultimatum.

L'affaire continue de faire les choux gras de la presse locale. Dans son édition du dimanche, Il Mattino a en effet ajouté des éléments à un dossier qui prend de sacrées proportions. Naples serait furieux de l'attitude du joueur. Ainsi, en plus d'une mise à l'écart du noyau, le club envisage des mesures plus fortes encore.

Romelu Lukaku s'est mis dans une situation compliquée 

Le Napoli et son inflexible président Aurelio De Laurentiis envisageraient ainsi des... poursuites judiciaires à l'encontre de Lukaku, qui n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le président des Partenopei, très dur en affaires et en négociations, aurait demandé à son coach et à sa direction sportive de ne pas être indulgents avec Romelu Lukaku dans ce dossier.

Une amende paraît donc inévitable et s'il ne revient pas d'ici à mardi, comme l'a exigé le club, Lukaku sera mis à l'écart du groupe. Même sa relation avec Antonio Conte, un coach qui a toujours su tirer le meilleur de lui à l'Inter comme au pied du Vésuve, serait endommagée par cette situation tendue.

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On peut bien sûr comprendre que Lukaku, qui connaît très bien son corps, ait décidé de profiter de son passage en Belgique pour travailler à sa forme avec Lieven Maesschalck. Mais reste une réalité : le Belge a un employeur, et cet employeur, c'est le Napoli. S'il venait à être mis à l'écart, ce serait une catastrophe pour lui... mais surtout pour les Diables Rouges. 

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