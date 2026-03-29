La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"

La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Certaines sélections, dont la Belgique, découvrent les USA dès cette trêve internationale. La France, elle aussi, s'est rendue sur place.

Là où la Belgique s'est rendue à Atlanta et Chicago, deux villes où elle ne séjournera pas durant la Coupe du Monde (Chicago n'est même pas une ville-hôte), la France a déjà fait connaissance avec la ville où elle résidera au moins pendant la phase de poules : Boston.

Les Bleus ont en effet été versés dans un groupe qui les verra jouer à New York, Philadelphie et Boston, et ont décidé de loger à Boston l'été prochain comme durant ce mois de mars. De quoi déjà noter des petits problèmes d'organisation.

La France aura un avantage par rapport à la Belgique (entre autres) 

"Les problématiques, je les connaissais et elles sont toujours là : les déplacements. Ce n'est pas la distance, mais le temps que ça prend", explique Didier Deschamps dans des propos relayés par Foot Mercato. Les contrôles aux aéroports, notamment, on pris un temps fou. "Je n'avais jamais vu ça depuis que je suis né, mais on s'adapte", relativise le sélectionneur de l'EDF.

"Ca sert aussi à ça d'aller à Boston, c'est une répétition importante pour nous parce qu'on va y être", pointe Deschamps. Une décision logique, que n'a pas pu prendre la Belgique pour cette trêve ; les joueurs (mais aussi la délégation, les médias et les supporters) découvriront Seattle en juin. 


Didier Deschamps, de son côté, pointe un autre souci : "Il y aura la chaleur en plus cet été, la récupération sera importante. Les obligations média sont sur le terrain du match, à 45 minutes du terrain d'entraînement, on va donc faire en sorte de les limiter et de s'adapter", ajoute-t-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Colombie - France en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
France
Colombie

Plus de news

Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

15:00
Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

14:30
1
Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

13:30
1
Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

12:30
Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

13:00
La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

12:00
Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta Analyse

Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

11:30
🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

11:00
📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

10:30
"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

09:30
Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

10:00
1
Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

09:00
"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

08:20
Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

08:40
"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

08:00
Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

22:37
Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

23:30
2
🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

23:15
Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

22:20
USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

21:45
1
"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

22:00
Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

21:20
1
La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

21:00
Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

20:40
Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

20:20
1
Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

19:30
Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

20:00
Un Diable doit se racheter après ses débuts hésitants : "J'ai eu du mal avec ça lors des premiers matchs"

Un Diable doit se racheter après ses débuts hésitants : "J'ai eu du mal avec ça lors des premiers matchs"

18:30
1
Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

19:00
Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

18:00
1
"Il est assez mûr" : Hein Vanhaezebrouck veut voir un Unioniste chez les Diables

"Il est assez mûr" : Hein Vanhaezebrouck veut voir un Unioniste chez les Diables

17:30
Vincent Euvrard est-il l'homme qu'il faut au Standard ? La réponse de Marc Wilmots

Vincent Euvrard est-il l'homme qu'il faut au Standard ? La réponse de Marc Wilmots

17:00
4
La jauge de la discorde : un boycott qui fait grand bruit en D1 ACFF

La jauge de la discorde : un boycott qui fait grand bruit en D1 ACFF

16:30
Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

15:30
Fidèle depuis cinq ans, et plus à venir : un capitaine de Pro League prolonge l'aventure

Fidèle depuis cinq ans, et plus à venir : un capitaine de Pro League prolonge l'aventure

16:00
"Les supporters n'ont pas été gâtés" : qu'attendre du Standard et de Charleroi durant les Playoffs ?

"Les supporters n'ont pas été gâtés" : qu'attendre du Standard et de Charleroi durant les Playoffs ?

28/03

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved