La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"

Certaines sélections, dont la Belgique, découvrent les USA dès cette trêve internationale. La France, elle aussi, s'est rendue sur place.

Là où la Belgique s'est rendue à Atlanta et Chicago, deux villes où elle ne séjournera pas durant la Coupe du Monde (Chicago n'est même pas une ville-hôte), la France a déjà fait connaissance avec la ville où elle résidera au moins pendant la phase de poules : Boston.

Les Bleus ont en effet été versés dans un groupe qui les verra jouer à New York, Philadelphie et Boston, et ont décidé de loger à Boston l'été prochain comme durant ce mois de mars. De quoi déjà noter des petits problèmes d'organisation.

La France aura un avantage par rapport à la Belgique (entre autres)

"Les problématiques, je les connaissais et elles sont toujours là : les déplacements. Ce n'est pas la distance, mais le temps que ça prend", explique Didier Deschamps dans des propos relayés par Foot Mercato. Les contrôles aux aéroports, notamment, on pris un temps fou. "Je n'avais jamais vu ça depuis que je suis né, mais on s'adapte", relativise le sélectionneur de l'EDF.

"Ca sert aussi à ça d'aller à Boston, c'est une répétition importante pour nous parce qu'on va y être", pointe Deschamps. Une décision logique, que n'a pas pu prendre la Belgique pour cette trêve ; les joueurs (mais aussi la délégation, les médias et les supporters) découvriront Seattle en juin.



Didier Deschamps, de son côté, pointe un autre souci : "Il y aura la chaleur en plus cet été, la récupération sera importante. Les obligations média sont sur le terrain du match, à 45 minutes du terrain d'entraînement, on va donc faire en sorte de les limiter et de s'adapter", ajoute-t-il.