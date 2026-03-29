Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

Le légendaire Mircea Lucescu a subi un grave malaise à l'entraînement ce dimanche. Il a été transporté à l'hôpital.

Mircea Lucescu est une légende en Roumanie. Après une riche carrière qui l'a notamment vu coacher le Shakhtar Donetsk pendant 12 ans, l'ancien du Dinamo Bucarest, qui a remporté un nombre record de trophées en tant que coach, est revenu à la tête de la sélection roumaine en 2024.

Mais à l'âge de 80 ans, Lucescu a subi une grosse alerte ce dimanche alors qu'il donnait un entraînement. La Gazeta Sporturilor rapporte que le sélectionneur de la Roumanie s'est effondré et a dû être transporté de toute urgence à l'hôpital, où des examens ont révélé un trouble cardiaque.

Micea Lucescu va mieux, mais reste à l'hôpital

Fort heureusement, l'état de santé de Mircea Lucescu a rapidement pu être stabilisé. Mais l'octogénaire restera à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Il est d'ores et déjà précisé par la presse roumaine qu'il ne sera pas sur le banc mardi pour le match amical contre la Slovaquie.

Récemment, Lucescu et la Roumanie ont subi une énorme déception en barrages européens pour la Coupe du Monde 2026, s'inclinant (1-0) face à la Turquie. Le match de ce mardi, face à une Slovaquie également éliminée la semaine passée, se fera donc dans une ambiance d'autant plus sombre après l'incident cardiaque du sélectionneur.



Mircea Lucescu avait déjà dirigé l'équipe nationale de Roumanie de... 1981 à 1986. Quatre décennies plus tard, son retour ressemblait à une façon de boucler la boucle. Ce souci de santé est un signe de plus que la retraite est proche.