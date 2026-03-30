Aux Pays-Bas aussi, le Maroc fait parler : "Les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer là-bas"

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Photo: © photonews

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Le choix de Rayane Bounida en faveur du Maroc a fait parler jusqu'aux Pays-Bas, où il évolue. Car les Oranje aussi sont concernés par ces binationaux qui désertent de plus en plus souvent leurs rangs.

Plus personne n'y croyait vraiment, à moins de ne pas avoir suivi l'évolution de la situation ces derniers mois. Mais l'officialisation du choix de Rayane Bounida en faveur du Maroc, qui plus est suivie des déclarations du joueur auprès de la presse marocaine, a fait parler : "C’est le rêve de tous les enfants de jouer pour son pays, et pour moi, ce jour est arrivé maintenant. Je suis là pour montrer mes qualités sur le terrain", disait-il ainsi. 

Aux Pays-Bas, où Bounida fait sensation sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, on a également commenté ce choix, car il s'inscrit dans une tendance ces dernières années. De plus en plus de binationaux choisissent en effet le Maroc aux dépens de nations européennes.

Van der Vaart tacle les joueurs ayant choisi le Maroc 

Rafael Van der Vaart, ex-international néerlandais, a donné une opinion tranchée sur le plateau de Studio Voetbal : "Je ne veux pas être méchant, mais tous les Marocains qui ne sont pas assez bons iront jouer pour le Maroc", lâche-t-il. "Il n'y a que Hakim Ziyech que j'aurais bien aimé compter dans nos rangs".

Ces derniers temps, des joueurs comme Ziyech mais aussi Sofyan Amrabat, Souffian El Karouani (Utrecht) ou encore Noussair Mazraoui (Manchester United) ont opté pour le Maroc. En même temps que Bounida, 6 jeunes talents d'Eredivisie passés par les équipes d'âge des Pays-Bas ont eux aussi changé de nationalité sportive.


"Si notre ambition est d'aller en demi-finale du tournoi ou de le gagner, alors nous, les Pays-Bas, ne devrions pas nous soucier du Maroc", conclut Van der Vaart. Une déclaration un peu surprenante quand on se rappelle que le Maroc... était demi-finaliste du dernier Mondial, comme les Pays-Bas.

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