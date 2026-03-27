"Mon pays m'a appelé, je n'ai pas hésité" : les premiers mots de Rayane Bounida avec le Maroc

Rayane Bounida a été appelé pour la première fois par le Maroc ce mercredi soir. Le jeune talent de 20 ans a choisi d'opter pour le pays d'Afrique du Nord plutôt que la Belgique. Il a désormais exprimé ses premiers mots en tant qu'international marocain.

Le natif de Vilvoorde s'est confié sur la façon dont il a vécu sa sélection : "C’était un moment très, très beau pour moi et pour ma famille. J’étais en Belgique avec eux, c’était le dernier jour du Ramadan. Mon frère était là. Il a reçu un coup de téléphone de la fédération, puis on lui a expliqué le projet."

Le milieu offensif n'a pas hésité : "Mon pays m'a appelé, je n’ai pas hésité, j’ai accepté directement. Je suis vraiment content d’être ici. Bien sûr, c’est le rêve de tous les enfants de jouer pour son pays, et pour moi, ce jour est arrivé maintenant. Je suis là pour montrer mes qualités sur le terrain."

"Une grande famille"

Comment se sent-il déjà au sein du groupe ? "De l’extérieur, on voit que c’est une grande famille, et la façon dont ils m’ont accueilli a été très chaleureuse. Je me sens directement intégré dans le groupe, comme dans une grande famille. Dima Maghreb. C’est le seul truc que je voulais dire."

Le natif de Vilvoorde avait évolué avec les équipes d'âge de la Belgique avant de finalement opter pour le Maroc. Passé par les U16, U17, U18, U19 et les espoirs, le Belgo-Marocain a finalement décidé de ne pas représenter le plat pays en équipe première.

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Lors de la trêve internationale, le Maroc affrontera deux nations en matchs amicaux. D'abord, l'Équateur ce vendredi soir à 21h15 et ensuite mardi le Paraguay à 20h00. Il y a beaucoup de chances que Rayane Bounida fasse ses grands débuts sous le maillot du Maroc.