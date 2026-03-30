La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond

La MLS peut-elle séduire des stars belges comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois ? Hugo Cuypers répond
Photo: © photonews

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Hugo Cuypers dispute déjà sa troisième saison en MLS. Souvent critiquée pour son niveau, la compétition américaine continue de diviser. L'ancien joueur de La Gantoise s'est exprimé sur le sujet et a également évoqué la possibilité de voir, un jour, des stars belges tenter l'aventure aux États-Unis.

La MLS continue de faire face à des critiques concernant son niveau, souvent jugé insuffisant. Le niveau de jeu est régulièrement pointé du doigt.

"C’est en progression, le niveau général est bon, même s’il y a encore quelques faiblesses. Ce que les gens sous-estiment, c’est le fait qu’il y ait trente équipes et que ce soit un très grand championnat", explique Hugo Cuypers au micro de Sudinfo.

Chaque équipe compte plusieurs stars dans ses rangs, mais l’écart de niveau avec certains autres joueurs peut parfois être important : "Il y a des stars dans chaque équipe, mais il existe encore un gouffre entre ces stars et les joueurs qui complètent les noyaux. Tactiquement, c’est très alternatif aussi. Mais physiquement, ça se développe bien, c’est aussi intense et athlétique que le championnat belge." 

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois en MLS ? 

Les noms de plusieurs stars belges circulent pour un éventuel départ vers les États-Unis. Cela pourrait potentiellement plaire à des joueurs comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois en fin de carrière. Qu’en pense Hugo Cuypers ? "Chacun doit déterminer si le style de vie américain peut lui convenir ou non", souligne le buteur.

Lire aussi… "Je suis conscient de la réalité" : Hugo Cuypers lucide sur une éventuelle sélection avec la Belgique
"Je pense qu’il faut être ouvert d’esprit à ce genre de transfert. En tout, ça nous parlait depuis longtemps. Et on n’a pas été déçu de ce changement."

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