OFFICIEL : un joueur de Vincent Kompany quittera le Bayern en fin de saison

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En fin de contrat cet été, Raphaël Guerreiro ne prolongera pas son aventure au Bayern à l'issue de la saison. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce lundi après-midi.

Le Portugais, arrivé à l’été 2023 en provenance de Dortmund, est actuellement peu utilisé par Vincent Kompany. Cette saison, il a pris part à un total de 23 matchs pour 908 minutes jouées.

Jusqu’à présent, il a disputé un total de 98 matchs avec le Bayern. À son compteur, il compte 12 buts et huit passes décisives. Il espère désormais honorer la fin de son contrat de bonne manière. 

Les mots du Bayern

Le membre du conseil d’administration en charge du sport, Max Eberl, s’est expliqué sur cette décision : "Nous tenons à remercier sincèrement Rapha pour le temps qu’il a passé avec nous : nous avons toujours pu compter sur lui sur le terrain, et il fait partie de ces personnalités qui enrichissent n’importe quel vestiaire.

Nos discussions avec lui ont été constructives et basées sur la confiance et une compréhension mutuelle. Nous nous concentrons désormais, avec lui, sur nos objectifs pour la fin de saison – il reste encore beaucoup à accomplir ensemble."


L’international portugais devrait certainement susciter l’intérêt de nombreux clubs. Dans sa carrière, il n’a évolué que dans quatre clubs au niveau professionnel. Il a fait ses débuts professionnels au SM Caen (2012-2013) avant de rejoindre le FC Lorient (2013-2016), puis le Borussia Dortmund (2016-2023) et enfin le Bayern.

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