Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?
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Si vous avez prévu de faire une nuit blanche ce mardi pour regarder Mexique-Belgique en direct, il y aura du football pour vous tenir éveillé en attendant. En effet, à 23h, la République Démocratique du Congo joue un match crucial face à la Jamaïque.

Le programme est chargé ce mardi soir pour les amateurs de football. En effet, en raison du décalage horaire, il sera possible de suivre les barrages européens, puis les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026, avant d'enchaîner quelques heures plus tard avec Mexique-Belgique.

Plusieurs diasporas de Belgique seront ainsi concernées : à 20h45, Bosnie-Herzégovine - Italie sera certainement très suivi par la communauté belgo-italienne. La Squadra Azzurra ne peut pas se permettre de manquer une troisième Coupe du Monde consécutive : ce serait un véritable cataclysme. 

L'ex-Rouche Mergim Vojvoda à la Coupe du Monde ? 

Il y aura également du monde devant Kosovo-Turquie : le petit pays des Balkans espère vivre sa première Coupe du Monde, 12 ans après avoir été reconnu officiellement par la FIFA. L'ex-Rouche Mergim Vojvoda, auteur de deux assists face à la Slovaquie, peut rêver en grand. 

Et dans la foulée de ces matchs, tous les regards seront tournés vers Monterrey, où l'Irak défiera la Bolivie, mais surtout (en Belgique du moins) vers Guadalajara où la République Démocratique du Congo affrontera la Jamaïque. Les Léopards sont grands favoris de ce match, qui doit les ramener en Coupe du Monde, 52 ans plus tard. 

Un match qui aura énormément d'importance pour le football belge, et la Belgique de manière générale. Une Coupe du Monde où participeraient la Belgique, la RDC, le Maroc, l'Italie ou encore la Turquie, serait synonyme de fête pour non seulement le peuple belge mais aussi ses principales diasporas. Bruxelles en dormirait peu, au fil des rencontres diffusées parfois en pleine nuit !  

Matthieu Epolo peut prendre une sacrée valeur ajoutée 

Côté sportif, si la Jamaïque ne compte pas de joueur de Pro League (et le seul Bailey comme "ex-belgicain"), le Congo regorge évidemment de têtes connues. Le Standard sait que Matthieu Epolo a peu de chances de dépasser Lionel Mpasi dans la hiérarchie d'ici juin, mais sa simple présence à la Coupe du Monde pourrait encore faire grimper la valeur marchande d'un joueur que la direction rouche espère bien vendre à très bon prix.

Même chose pour Joris Kayembe, quant à lui titulaire régulier avec la RDC... mais en fin de contrat en juin prochain. Ce serait l'occasion idéale pour lui de se montrer avant d'entamer l'été comme agent libre - si le KRC Genk ne le prolonge pas d'ici là. 

D'autres Belgo-Congolais sont bien sûr concernés, comme Mario Stroeykens, qui devra tout de même jouer un peu plus en Playoffs pour espérer être appelé ; Anderlecht pourrait alors, assez miraculeusement, à nouveau espérer en tirer un montant honnête. Et qui sait si d'ici là, Marco Kana, sélectionnable, ne sera pas le prochain d'une longue liste à opter pour les Léopards plutôt que pour les Diables Rouges ? 

"Lumumba", star de la CAN, ne sera pas au Mexique 

Gros coup dur, cependant, pour la RDC : à Guadalajara, les supporters congolais seront peu nombreux. Seuls 300 d'entre eux ont réussi à obtenir un billet et un visa pour le Mexique, et le plus célèbre d'entre eux sera absent : "Lumumba Vea", comme on surnomme Michel Kuka Mboladinga. Lors de la dernière CAN, il avait fait un buzz incroyable en restant immobile, imitant la posture de la statue de Patrice Lumumba à Kinshasa, durant les 90 minutes de chaque rencontre des Léopards. 

Dans un message sur ses réseaux, Michel Kuka Mboladinga a révélé que même via une procédure express, il lui avait été finalement impossible d'obtenir un visa pour le Mexique. "Au regard de la durée du voyage vers le Mexique (entre 18 et 22 heures avec une escale, et jusqu’à 30 heures avec deux escales), il m’a semblé impossible d’arriver à temps et d’assurer convenablement cette mission", explique-t-il. Nul doute que si la RDC va à la Coupe du Monde, où elle serait versée dans le groupe du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan, "Lumumba Vea" sera de la partie. 

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