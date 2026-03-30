"Si l'Italie a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème" : Dzeko surpris de l'Italie

Edin Dzeko était de corvée pour répondre aux questions de la presse à la veille de la finale du barrage entre la Bosnie-Herzégovine et l'Italie. La légende bosnienne a été sans détour à propos de la Squadra Azzurra.

Plusieurs joueurs italiens avaient célébré au moment où ils ont su qu'ils allaient affronter la Bosnie-Herzégovine et non le Pays de Galles en finale. De quoi installer un climat de tension ? "Nous avons tous vu ce qui s'est passé, et on en fait toute une histoire pour rien, mais c'est normal", a souligné Edin Dzeko. "Dimarco m'a écrit qu'il n'avait pas l'intention d'offenser qui que ce soit, et j'ai répondu : 'De quoi parle-t-on ? Il n'y a aucun problème'."

Edin Dzeko étonné

Le joueur qui évolue désormais à Schalke 04 a été surpris de la réaction italienne : "Je ne comprends pas pourquoi ils ne voulaient pas jouer face au Pays de Galles. L'Italie est une équipe incroyable, elle a remporté quatre Coupes du monde. Si elle a peur d'affronter le Pays de Galles, c'est qu'il y a un problème.

Il faut se dire qu'elle peut aussi souffrir contre nous. Les Azzurri jouent gros après avoir manqué deux Coupes du monde, ce qui signifie qu'ils ont peur."

À 40 ans, Edin Dzeko est encore un homme fort de l'équipe nationale bosnienne. C'est lui qui a égalisé pour son pays à la 86e minute de jeu face au Pays de Galles (1-1). Daniel James avait d'abord ouvert le score à la 51e pour les Gallois. La Bosnie-Herzégovine s'est qualifiée aux tirs au but.



Le vainqueur de la finale entre la Bosnie-Herzégovine et l'Italie figurera dans le groupe B de la Coupe du monde. Celui-ci est déjà composé du Canada, du Qatar et de la Suisse. L'Italie n'a pas le droit à l'erreur, sans quoi elle manquerait une troisième Coupe du monde de suite. Un scénario que ne veulent certainement même pas imaginer les supporters.