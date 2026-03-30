Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

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Photo: © photonews
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Avant le match de ce mardi, la Belgique et le Mexique se sont affrontés à 7 reprises dans leur histoire. Le bilan est en faveur du Mexique, mais les Diables Rouges peuvent revenir à hauteur en cas de victoire.

Fait notable : sur les 7 rencontres qui ont vus s'affronter Belgique et Mexique, trois ont eu lieu en Coupe du Monde - dont deux à Mexico City, en 1970 et 1986. Trois autres ont eu lieu à Bruxelles en match amical, dont le tout premier duel entre les deux équipes, le 16 avril 1969. 

Ce sera d'ailleurs une sorte d'amical "aller-retour", puisqu'en novembre de la même année, la Belgique se rendra à Mexico. Battu à Bruxelles (2-0) sur des buts de Wilfried Puis et Paul Van Himst, El Tri prendra sa revanche (1-0), préparant au mieux sa Coupe du Monde... où les deux nations se retrouveront.

1970, 1986, 1998 : le Mexique, mauvais souvenir belge au Mondial 

En effet, en 1970, la Belgique est versée dans le groupe A, celui du pays organisateur - le Mexique, donc. Devant plus de 100.000 personnes, un chiffre qui ne sera bien sûr plus atteint en 2026 même si le Stade Azteca est toujours bien là, les Diables Rouges de Raymond Goethals s'inclineront encore (1-0).

Il faut attendre 16 ans pour que la Belgique et le Mexique se retrouvent... et, rebelote, ce sera encore à Mexico, en Coupe du Monde. Si la suite de la compétition verra les Diables atteindre les demi-finales, faisant mieux que le Mexique (éliminé en quarts), ce premier match se terminera sur le score de 1-2 (but d'Erwin Vandenbergh), devant 110.000 personnes ! 

Le bilan des confrontations directes est alors de 3-1 en faveur du Mexique. En 1990, un nouveau match amical sera organisé à Bruxelles : un joli doublé de Marc Degryse et un but de Bruno Versavel offriront une belle victoire 3-0 aux Diables Rouges. 

Retour en Coupe du Monde, pour un match qui est un peu plus frais dans les mémoires et est le seul jusqu'à présent (et donc jusqu'à mardi à Chicago) à ne pas s'être disputé en Belgique ou au Mexique : ce spectaculaire Mexique-Belgique du Mondial 1998, à Bordeaux. 

Un match que les hommes de Georges Leekens, à 11 contre 10 et avec deux buts d'avance, n'auraient jamais dû laisser filer. Pavel Pardo avait logiquement été exclu pour un tacle par derrière sur Borkelmans, Marc Wilmots avait inscrit un doublé dans son style : tout marchait comme sur des roulettes... mais les Belges ne tuent pas le match, et Gert Verheyen est exclu à son tour. Garcia sur penalty, puis le héros mexicain Blanco feront 2-2 : la Belgique ne sortira pas des poules.

Un dernier duel spectaculaire, avant la Coupe du Monde 2018 

Le bilan était donc de 3 victoire à 2 et un match nul avant un nouvel affrontement entre les deux équipes, presque vingt ans plus tard. Quelques mois avant la Coupe du Monde 2018, la Belgique reçoit le Mexique, le 10 novembre 2017. La génération dorée est alors au sommet de sa forme : Courtois, Vermaelen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Tielemans, Lukaku, Hazard, tous démarrent la rencontre - ainsi que Boyata et Ciman en défense. 

Déjà à l'époque, la défense était le grand chantier de Roberto Martinez, et on le constatera quand Hirving Lozano (qui manque à l'appel cette semaine) inscrit un doublé en quelques minutes en seconde période pour répondre au 2-1 signé Lukaku. Romelu fera 3-3 à la 70e, et la Belgique s'en sort donc, mais le bilan reste jusqu'à présent de 3 victoires à 2, et 2 partages, entre les deux sélections qui s'affrontent mardi à Chicago. 

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