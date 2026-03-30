Un coach récemment ciblé par Anderlecht quitte son club

Jacob Neestrup n'est plus l'entraîneur du FC Copenhague. Anderlecht garde certainement désormais un œil sur lui.

L’entraîneur principal Jacob Neestrup et l’entraîneur adjoint Stefan Madsen ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat au FC Copenhague. La décision a été prise d’un commun accord sur la base d’une évaluation sportive globale, et toutes les parties estiment qu’il est préférable de se séparer en vue du futur développement sportif du club danois.

"Nous avons eu un dialogue constructif et honnête sur la situation, et nous sommes totalement d’accord avec la conclusion : nous sommes arrivés au terme d’une bonne collaboration, et le FC Copenhague a besoin d’un nouvel entraîneur principal", a déclaré le président Henrik Møgelmose.

La saison prochaine à Anderlecht ?

Cela offre des perspectives intéressantes pour Anderlecht en vue de la saison prochaine. Jacob Neestrup faisait partie des noms envisagés pour succéder à Besnik Hasi lorsque ce dernier a été licencié.

Jérémy Taravel assure pour l’instant l’intérim. Sa mission a récemment été prolongée jusqu’à la fin de la saison. Reste à voir si les Mauves sauteront sur l’occasion.



Jacob Neestrup n'a, pour le moment, entraîné qu'en terre danoise. Il a été adjoint, coach principal et entraîneur des U17 à Copenhague, mais a également été T1 au Viborg FF.