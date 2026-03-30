Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

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Photo: © photonews
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Thorgan Hazard, meilleur buteur du RSC Anderlecht, arrive en fin de contrat en juin prochain. On évoque depuis longtemps une prolongation potentielle.

Thorgan Hazard est indispensable cette saison au RSC Anderlecht. Sans donner forcément l'impression d'être au top de ses capacités physiques, le frère d'Eden est de loin le meilleur buteur des Mauve & Blanc (12 buts) et a également délivré 8 passes décisives. Sans lui, les choses sont bien plus compliquées pour le Sporting cette saison.

Mais pour autant, le sujet d'une prolongation restait en suspens. En fin de contrat en juin prochain, Hazard sait que son prochain contrat sera très probablement le dernier de sa carrière, et il aimerait qu'il soit assez long (pas forcément juteux) pour lui offrir une certaine sécurité.

Thorgan Hazard acceptera-t-il une prolongation ? 

Les discussions courent depuis de longs mois, sans qu'aucun accord n'ait été trouvé. Et visiblement, le RSCA a profité de l'anniversaire de Hazard (qui a fêté ses 33 ans ce dimanche) pour lui faire une nouvelle offre. Selon Het Laatste Nieuws, une proposition de contrat améliorée aurait été émise au joueur.

C'est la deuxième proposition en quelques mois, et cette fois, le ballon serait dans le camp de Thorgan Hazard, qui a signé l'été passé une prolongation de contrat pour une saison. Anderlecht souhaiterait conserver le joueur pour un an ou deux de plus.


Que va faire Thorgan Hazard ? Là est toute la question. L'urgence n'est que relative, puisqu'à l'heure actuelle, le RSC Anderlecht n'a toujours ni directeur sportif, ni coach pour la saison prochaine. Une fois ceux-ci intronisés, ils souhaiteront probablement que le joueur tranche.

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