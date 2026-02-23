Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Anderlecht est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la fin de saison. Jacob Neestrup pourrait être une alternative à Alfred Schreuder, mais sa situation est compliquée.

Cette semaine, on devrait y voir plus clair sur le staff qui finira la saison sur le banc d'Anderlecht. Le Sporting est toujours dans une impasse concernant Alfred Schreuder, retenu à Al-Diriyah , et attend des éclaircissements au plus vite. Parallèlement au dossier du Néerlandais, la direction a exploré plusieurs autres options.

Un nom a fuité, celui de Jacob Neestrup. Sacha Tavolieri rapporte qu'Anderlecht a pris ses renseignements pour l'actuel entraîneur du FC Copenhague. Le Danois de 37 ans aurait déjà été personnellement sondé. Portrait du plan B des Mauves.

Jeune entraîneur, Neestrup dispose déjà d'une certaine expérience en tant que T1. Et ce, parce qu'il a dû arrêter sa carrière de joueur très tôt, à seulement 23 ans. Non pas par manque de talent, mais à cause de blessures à répétition.

Deux minutes après ses grands débuts comme joueur dans le championnat danois, sous les couleurs du FC Copenhague, le milieu de terrain se blessait gravement au genou. Verdict : huit mois à l'infirmerie. De quoi donner le ton d'une carrière où il a passé plus de temps à ronger son frein en rééducation que sur le terrain.





En 2010, alors qu'il venait de rejoindre le club islandais d'Hafnarfjördur, il est victime d'un grave accident de voiture qui le laisse encore sur la touche pendant de longs mois. Il ne disputera plus le moindre match et raccrochera les crampons l'année suivante.

Parmi la nouvelle génération des entraîneurs danois

Dans son malheur, l'ancien international U20 danois a au moins pu commencer sa carrière d'entraîneur un peu plus tôt que les autres. Et comme lors de son passé de joueur, c'est au FC Copenhague que tout a commencé. Dans la capitale danoise, Neestrup a commencé comme entraîneur des jeunes (il côtoie alors Brian Riemer, avec qui il se lie d'amitié), avant de devenir l'adjoint de Ståle Solbakken, l'entraîneur qui vient de qualifier la Norvège pour son premier tournoi international depuis l'Euro 2000.

Mais c'est à Viborg que Jacob Neestrup se fait véritablement connaître comme entraîneur en devenant T1 pour la première fois. C'est un certain Jesper Fredberg qui sent son potentiel et lui donne sa chance comme entraîneur principal en 2019, alors qu'il n'a que 31 ans.

Alors en deuxième division, Viborg réalise une saison sans faille, conclue à la deuxième place. Mais seul le champion gagne son ticket pour l'élite danoise. Ce n'est que partie remise pour Viborg, qui validera sa montée un an plus tard. Sauf que Neestrup ne finit pas la saison à la tête de l'équipe. Fin décembre, il invoque des raisons familiales pour retourner au FC Copenhague, où il devient l'adjoint de Jess Thorup, qui venait de démissionner de Genk (après cinq matchs) quelques mois plus tôt.

Jacob Neestrup ne reste pas longtemps dans l'ombre de l'ancien entraîneur du Racing et de La Gantoise : Thorup est viré quelques mois plus tard, en septembre 2022. C'est alors son T2 qui prend les rênes, il est encore aujourd'hui à la tête de l'équipe.

En plus de quatre ans sur le banc du FCK, Neestrup a vécu des moments forts : deux doublés Coupe - Championnat, des matchs historiques en Ligue des Champions contre Manchester City (contraint au 0-0), Chelsea, le FC Barcelone, Dortmund ou Tottenham. Entraîneur le plus jeune de l'édition 2023/2024, il parvient même à hisser Copenhague à la deuxième place de son groupe, composé du Bayern Munich, Manchester United et Galatasaray.

La situation actuelle est toutefois moins réjouissante. Au Parken Stadium, l'ambiance tourne à la fin de règne. Copenhague traverse une grave crise : son bilan récent d'un point sur quinze en championnat pourrait bien lui faire manquer les Playoffs pour la première fois. Septièmes, les hommes de Neestrup ne peuvent désormais compter que sur la dernière journée de phase régulière pour résorber leur retard d'un point...sur Viborg. Sinon, l'équipe jouera avec les équipes de deuxième partie de classement...pour ne pas descendre.

Alors qu'Anderlecht veut être fixé rapidement pour son nouvel entraîneur, il apparaît légitime de se demander si Copenhague acceptera de laisser partir son coach (sous contrat jusqu'en 2029) à un moment aussi crucial de la saison. Mais on ne saurait jurer de rien : ce matin, la direction a en effet viré son directeur sportif Sune Smith-Nielsen, qui avait encadré Neestrup à ses débuts au centre de formation. Un avant-goût des trubulences qui l'attendent dans un autre club venant de licencier son directeur sportif ?